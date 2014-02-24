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Вороненкова похоронили на кладбище для бандитов

25 марта 2017, суббота, 17:15 – СОЧИ-24

Вороненкова похоронили на кладбище для бандитов
Вороненкова похоронили на кладбище для бандитов
В Киеве простились с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Его похоронили на Зверинецкое кладбище в украинской столице.
Мария Максакова, разрыдавшаяся во время отпевания супруга, взяла себя в руки и нашла силы сама пройти дорогу к могиле Вороненкова. Однако у гроба бывшего депутата певица еле сдерживалась. Наклонившись над гробом, чтобы поцеловать мужа в последний раз, оперная дива произнесла: "Я любила его каждую минуту". Около Максаковой постоянно дежурили охранники.Между тем, прибывших проститься с Вороненковым удивил факт того, что в последний путь его не приехали проводить мать и родная сестра. Родственники сослались на то, что не смогли вовремя прибыть в Киев, передает Life.ru.Отметим, что Звенерецкое кладбище, на котором похоронили экс-депутата имеет определенную славу в Киеве. Его давно называют местом последнего пристанища для криминальных авторитетов, а также VIP-персон. С разрешения властей в последние годы на Звенерецком кладбище хоронили, не только деятелей культуры и науки, но и известных и состоятельных украинцев. Так на Зверинецком кладбище похоронен предприниматель, один из основателей компании "Укрпроминвест", брат украинского лидера Михаил Порошенко, скончавшийся в 1997 году. Кроме того, там располагается семейный склеп президента Украины.
Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Северной столице начал работу городской слет "В единстве наша сила". На площадке одной из школ собрались активисты детских организаций и участники Российского движения школьников...»

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В одной из квартир на юго-востоке столицы в ходе ссоры мужчина зарезал своего отца..»

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В пьяной ссоре москвич изрезал ножом двоих братьев

В одной из квартир на юге столицы пьяный 34-летний мужчина в ходе ссоры схватил кухонный нож и напал на своих братьев..»

сегодня, 11:31
Одну из станций Московского метрополитена закрыли на год

Пресс-служба Московского метрополитена сообщила о закрытии ряда вестибюлей станций на выходные..»

сегодня, 11:29
Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили нашел для себя новое занятие. Политик будет вести ток-шоу на украинском канале ZIK...»

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