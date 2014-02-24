Вороненкова похоронили на кладбище для бандитов

25 марта 2017, суббота, 17:15 – СОЧИ-24



Вороненкова похоронили на кладбище для бандитов

В Киеве простились с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Его похоронили на Зверинецкое кладбище в украинской столице.Мария Максакова, разрыдавшаяся во время отпевания супруга, взяла себя в руки и нашла силы сама пройти дорогу к могиле Вороненкова. Однако у гроба бывшего депутата певица еле сдерживалась. Наклонившись над гробом, чтобы поцеловать мужа в последний раз, оперная дива произнесла: "Я любила его каждую минуту". Около Максаковой постоянно дежурили охранники.Между тем, прибывших проститься с Вороненковым удивил факт того, что в последний путь его не приехали проводить мать и родная сестра. Родственники сослались на то, что не смогли вовремя прибыть в Киев, передает Life.ru.Отметим, что Звенерецкое кладбище, на котором похоронили экс-депутата имеет определенную славу в Киеве. Его давно называют местом последнего пристанища для криминальных авторитетов, а также VIP-персон. С разрешения властей в последние годы на Звенерецком кладбище хоронили, не только деятелей культуры и науки, но и известных и состоятельных украинцев. Так на Зверинецком кладбище похоронен предприниматель, один из основателей компании "Укрпроминвест", брат украинского лидера Михаил Порошенко, скончавшийся в 1997 году. Кроме того, там располагается семейный склеп президента Украины.Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно.

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