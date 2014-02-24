Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге (видео)
10 марта 2017, пятница, 13:43 – ИА СОЧИ-24
Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге (видео)
Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. При попытке бегства преступники разбросали пятитысячные купюры по проезжей части. Инцидент произошел в одном из банков на юго-западе столицы, сообщает Life.ru. Мошенники пытались скрыться с места преступления на автомобиле. После задержания правоохранители обнаружили в машине десяток мобильных телефонов, 15 пластиковых карт c пин-кодами, сим-карты и около трех миллионов рублей наличными.
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Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
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