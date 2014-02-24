Воспоминания Обамы оценили в $60 миллионов

1 марта 2017, среда, 10:15 – ИА СОЧИ-24



Воспоминания Обамы оценили в $60 миллионов

Барак и Мишель Обама в скором времени закончат написание мемуаров. Свои воспоминания они разместили в отдельных книгах, однако продавать их они собираются вместе.За права на продажу своих воспоминаний чета Обамы планирует выручить 60 миллионов долларов. По данным СМИ, такая цена является рекордной за всю историю публикаций мемуаров бывших президентов Соединенных Штатов.На соответствующие права претендуют сразу несколько издательств, сообщает РИА Новости со ссылкой на FT. В эту борьбу вступилиMacmillan, Simon & Schuster, а также HarperCollins знаменитого австралийского магната Руперта Мердока.Однако, по данным осведомленного источника, больше всего шансов на получение прав на мемуары у крупнейшего издательского дома Penguin Random House. Ранее эта компания уже публиковала три книги Барака Обамы. В 2004 году она заплатила 15 миллионов долларов 42-му президенту США Биллу Клинтону за автобиографию "Моя жизнь", а его наследник Джордж Буш-младший получил десять миллионов долларовза книгу "Поворотные моменты".Отметим, что официального подтверждения информации о столь крупной сделке пока не поступало. Представитель экс-президента США и его литературный агент пока воздержались от комментариев.Напомним, свою первую книгу "Мечты моего отца" Барак Обама опубликовал в 1995 году и выручил за нее 6,8 миллиона долларов. За публикацию произведения "Дерзость надежды" в 2006 году он получил 8,8 миллиона рублей. В 2010 году он опубликовал книгу "О тебе пою: послание к моим дочерям". Все они до сих пор пользуются успехом у читателей.

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