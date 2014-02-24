"Восточная красавица" Путина свела Японию с ума

13 января 2017, пятница, 12:15 – ИА СОЧИ-24



"Восточная красавица" Путина свела Японию с ума

Японию накрыл ажиотажный спрос на сакэ "Восточная красавица". Этот напиток похвалил во время своего визита в Страну восходящего солнца российский президент Владимир Путин.Сакэ исчезло не только с прилавков обычных и виртуальныхмагазинов, но и со складов. "Восточную красавицу" раскупили буквальноза считанные дни после визита президента России."Сакэ "Восточная красавица. Первый штандарт",которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше, чем занеделю. Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мызаранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и былисовершенно не готовы к такой реакции покупателей", – рассказал журналистамглава компании "Сумикава сюдзо" Такафуми Сумикава.По словам предпринимателя, телефон просто разрывался отзвонков. На складах не осталось ни одной бутылки, японцы записываются в очередьс надеждой получить вожделенный нектар через 2-3 месяца. Обычный цикл производства "Восточной красавицы"составляет 40 дней, в каждой партии – 1500 бутылок объемом от 720 до 1800миллилитров. "Сейчас каждая партия раскупается сразу, следующимпокупателям приходится ждать еще 40 дней, чтобы приобрести это сакэ. Никогда досих пор не было ничего подобного", – цитирует Сумикаву РИА Новости.Визит президента России Владимира Путина в Японию состоялся15-16 декабря. Первый день российский лидер провел в префектуре Ямагути –избирательном округе премьер-министра Синдзо Абэ и родине его предков. Во времярабочего ужина и был подан традиционный японский напиток. А на итоговой пресс-конференции16 декабря Путин пошутил, что ему "удалось прикоснуться только к одномугорячему источнику – это сакэ местного производства, называется "Восточнаякрасавица". Как сообщил глава компании-производителя, не только напиток,который пил Путин, но и вся линейка марки "Восточная красавица" исчезладаже в интернет-магазинах. В год фирма производит 250 тысяч бутылок несколькихвидов этой линии, и с такой ситуацией, когда на складе нет ни одной бутылки, предпринимателисталкиваются впервые.В Россию "Восточная красавица" неэкспортируется. Предложения начать поставки ставшего популярным горячительногопоступали, однако ответить на них "Сумикавасюдзо" пока не может.

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