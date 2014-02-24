ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Возможную причину крушения Ту-154 нашли в двигателе

29 декабря 2016, четверг, 09:16 – ИА СОЧИ-24

Возможную причину крушения Ту-154 нашли в двигателе
Возможную причину крушения Ту-154 нашли в двигателе
Эксперты межведомственной комиссии по расследованию причин падения Ту-154 над Черным морем обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя. Однако специалистам только предстоит узнать, появилась ли поломка во время последнего полета лайнера или самолет был неисправен еще до вылета в Сирию.
"Характер повреждений однозначно опровергает версию о попадании в двигатель птицы, однако не говорит пока о том, что перед крушением он был полностью исправен", – цитирует источник Life.ru. По одной из версии, лопатки могли загнуться в результате жесткого вхождения в воду."Поврежденные лопатки отправлены для изучения инженерам Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в Люберцы. Только после заключения специалистов можно будет сделать однозначный вывод о причинах повреждения агрегатов двигателя Ту-154", – заявили источник в Министерстве транспорта. По его мнению, причиной повреждения турбины мог стать износ деталей двигателя. Отметим, что в декабре 2014 года лайнер ремонтировали на самарском заводе "Авиакор". Источник предположил, что следователи проверят документацию поставщиков деталей для лайнера. "Нельзя исключать, что во время ремонта Ту-154 на "Авиакоре" могли использоваться контрафактные детали. В результате чего лопасти двигателя и не выдержали нагрузки", – заявил источник. Председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета по научно-техническому обеспечению расследования авиационных происшествий Виктор Трусов заявил, что изогнутость лопаток может быть как причиной, так и следствием падения. По его словам, "жесткий удар мог повредить лопатки".Пилот с восьмилетним летным стажем на Ту-154 Андрей Литвинов склоняется к версии, что деформация произошла в результате столкновения с водой. "Даже если предположить, что птица попала, повредила лопасти, а двигатель загорелся – это ничего страшного. Этот самолет может спокойно лететь даже на одном двигателе. В таком случае экипаж сразу берет курс на ближайший аэродром", – заявил Литвинов. Помимо двигателя из-под воды спасатели также извлекли правое крыло разбившегося самолета. Закрылки на нем сработали, однако пока неизвестно, какую команду они выполняли – на взлет или на снижение."Эти данные позволяют специалистам выдвинуть предположение, что борт падал в воду со стороны правого крыла. Однако более точную информацию специалисты получат при комплексном изучении второго крыла, которое еще не поднято из воды", – рассказал информатор. Напомним, лайнер Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море 25 января 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, среди них – журналисты, участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и известный врач Елизавета Глинка. Приоритетными версиями трагедии считаются неисправность самолета и ошибка экипажа.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:44
Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»

сегодня, 12:43
Смертельный пожар в ХМАО лишил ребенка семьи

Ранним утром 29 декабря на Спортивной улице в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом, передает Ura.Ru..»

сегодня, 12:30
План по Сирии назвали предвестником новой войны

Проект раздела Сирии на зоны влияния едва ли окажется жизнеспособным. Он продиктован желанием прекратить войну, но, скорее всего, приведет лишь ко временному перемирию, считают эксперты...»

сегодня, 12:30
Сельское хозяйство России ставит рекорды

Уходящий год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России...»

сегодня, 12:30
В России из магазинов пропадет косметика

Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»

сегодня, 12:15
Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой

Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

сегодня, 11:59
Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды

Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»

сегодня, 11:58
Какие виды рака сможет побороть новое российское лекарство

Российские ученые продолжают клинические испытания революционного средства против рака. Препарат уникален тем, что не перестает действовать даже после прекращения приема...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:44
Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»

сегодня, 12:43
Смертельный пожар в ХМАО лишил ребенка семьи

Ранним утром 29 декабря на Спортивной улице в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом, передает Ura.Ru..»

сегодня, 12:30
План по Сирии назвали предвестником новой войны

Проект раздела Сирии на зоны влияния едва ли окажется жизнеспособным. Он продиктован желанием прекратить войну, но, скорее всего, приведет лишь ко временному перемирию, считают эксперты...»

сегодня, 12:30
Сельское хозяйство России ставит рекорды

Уходящий год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России...»

сегодня, 12:30
В России из магазинов пропадет косметика

Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»

сегодня, 12:15
Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой

Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

сегодня, 11:59
Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды

Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»

сегодня, 11:58
Какие виды рака сможет побороть новое российское лекарство

Российские ученые продолжают клинические испытания революционного средства против рака. Препарат уникален тем, что не перестает действовать даже после прекращения приема...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.