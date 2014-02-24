Возможную причину крушения Ту-154 нашли в двигателе

29 декабря 2016, четверг, 09:16 – ИА СОЧИ-24



Возможную причину крушения Ту-154 нашли в двигателе

Эксперты межведомственной комиссии по расследованию причин падения Ту-154 над Черным морем обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя. Однако специалистам только предстоит узнать, появилась ли поломка во время последнего полета лайнера или самолет был неисправен еще до вылета в Сирию."Характер повреждений однозначно опровергает версию о попадании в двигатель птицы, однако не говорит пока о том, что перед крушением он был полностью исправен", – цитирует источник Life.ru. По одной из версии, лопатки могли загнуться в результате жесткого вхождения в воду."Поврежденные лопатки отправлены для изучения инженерам Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в Люберцы. Только после заключения специалистов можно будет сделать однозначный вывод о причинах повреждения агрегатов двигателя Ту-154", – заявили источник в Министерстве транспорта. По его мнению, причиной повреждения турбины мог стать износ деталей двигателя. Отметим, что в декабре 2014 года лайнер ремонтировали на самарском заводе "Авиакор". Источник предположил, что следователи проверят документацию поставщиков деталей для лайнера. "Нельзя исключать, что во время ремонта Ту-154 на "Авиакоре" могли использоваться контрафактные детали. В результате чего лопасти двигателя и не выдержали нагрузки", – заявил источник. Председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета по научно-техническому обеспечению расследования авиационных происшествий Виктор Трусов заявил, что изогнутость лопаток может быть как причиной, так и следствием падения. По его словам, "жесткий удар мог повредить лопатки".Пилот с восьмилетним летным стажем на Ту-154 Андрей Литвинов склоняется к версии, что деформация произошла в результате столкновения с водой. "Даже если предположить, что птица попала, повредила лопасти, а двигатель загорелся – это ничего страшного. Этот самолет может спокойно лететь даже на одном двигателе. В таком случае экипаж сразу берет курс на ближайший аэродром", – заявил Литвинов. Помимо двигателя из-под воды спасатели также извлекли правое крыло разбившегося самолета. Закрылки на нем сработали, однако пока неизвестно, какую команду они выполняли – на взлет или на снижение."Эти данные позволяют специалистам выдвинуть предположение, что борт падал в воду со стороны правого крыла. Однако более точную информацию специалисты получат при комплексном изучении второго крыла, которое еще не поднято из воды", – рассказал информатор. Напомним, лайнер Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море 25 января 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, среди них – журналисты, участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и известный врач Елизавета Глинка. Приоритетными версиями трагедии считаются неисправность самолета и ошибка экипажа.

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