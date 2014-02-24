Возрождение или смерть: что ждет ЕС в 2017 году

4 января 2017, среда, 10:14 – ИА СОЧИ-24



Возрождение или смерть: что ждет ЕС в 2017 году

Уходящий год был не самым счастливым для Европейского союза. Объединение, которое не примкнувшие к нему страны с востока континента воспринимали едва ли не как эталон свобод и демократии, расползается на глазах. Станет ли 2017-й годом фатальных потрясений для Единой Европы?Затянувшийся экономический кризис, подкрепленный волнойнеконтролируемой миграции, не мог пройти бесследно для ЕС. Недовольство"на местах" политикой Брюсселя зрело давно. Прорвало нарыв там, где иожидалось: Лондон всегда несколько дистанцировался от общеевропейской тусовки.Хотя, надо сказать, едва ли Дэвид Кэмерон, планируя британский референдум, ожидалстоль радикального настроя от своих сограждан. Тем не менее, брекзит случился.Однако чувствительная, казалось бы, потеря Великобритании –лишь цветочки на фоне того, что пророчат Евросоюзу особо пессимистичныеаналитики. Неразумная политика санкций против России вкупе с засильем мигрантовстали последней каплей, упавшей в переполненную чашу европейских проблем. Былоеединство Европы не спасают даже призывы к сплочению перед лицом угрозы состороны ужасных варваров-русских. Тот факт, что политика Брюсселя во многом зависит отрекомендаций из-за океана, еще раз подтвердили президентские выборы в США. Европакак будто ждала победы в гонке за кресло в Овальном кабинете кандидата, невписывающегося в привычную схему политики Pax Americana. Партии и движения, которых европейский политическийистеблишмент и всерьез-то никогда не принимал, стали стремительно набиратьпопулярность. Кое-где – к примеру, в Болгарии и Молдавии, эти настроения ужепривели к конкретным результатам: во главе государств встали политики, безпиетета относящиеся к брюссельской бюрократии. А Запад их вообще называет"пророссийскими".В Великобритании еще прослеживаются слабые попыткипроевропейских политиков притормозить процедуру брекзита. Так, Высокий судЛондона запретил инициировать выход из ЕС без согласия нижней палаты парламента.Однако на это решение тут же последовала апелляция. Да и большинство экспертовуверены, что премьер Тереза Мэй пойдет в деле разрыва с Европой до конца – без оглядкина судебные и парламентские идеи. В Италии встряска стоила поста премьеру страны. Чемруководствовался Маттео Ренци, инициируя референдум по поправкам в конституциюна фоне общеевропейского раздрая – непонятно. Но сделанного не воротишь, иглаве правительства пришлось в соответствии с обещанием уйти в отставку. Этоеще больше осложнило обстановку в преддверии грядущих в 2017 году выборов ирезко добавило популярности оппозиционным силам.Лидер одной из оппозиционных партий, "Лига Севера"– Маттео Сальвини, заявил, что брекзит стал началом конца для Евросоюза. "Выборы,которые пройдут волной по Европе, подхватят этот тренд. Европейский союз вкачестве института не функционирует на должном уровне, а лишь лоббируетинтересы банкиров и властей. Блок далек от своих же граждан. Исходя из этого, яубежден, что 2017 год станет концом функционирования Евросоюза, а страны,входящие в него, наконец получат национальный суверенитет", – уверенСальвини.Аналитики отмечают, что итальянский референдум превратился вплебисцит о доверии системным политикам. И, судя по его итогам, к власти вскором времени может прийти самая несистемная партия Италии – "Пять звезд"под руководством популярного комика Беппе Грилло. Партия выступает противглобалистов, против евро и за союз с Россией. По мнению экспертов, как толькоэто движение возьмет власть, будет объявлен референдум о выходе из зоны евро ивведении лиры – и большинство итальянцев поддержат эти шаги.Почему так много внимания уделяется Италии? А это третья поразмеру страна еврозоны. Если Рим покинет этот союз, другие государства – и впервую очередь Франция – выстроятся в очередь "на выход". Некоторыенаблюдатели убеждены в реальности такого сценария и распаде ЕС уже в 2017 году.Хотя Франция и сама вполне может стать "пионером"независимости на континентальной Европе. В стране возрождается дух незабвенногогенерала де Голля. Во всяком случае, о возврате к его принципам говорит бывшийпремьер Франсуа Фийон, которого на президентских праймериз "республиканцев"поддержали большинство соотечественников. Принципы эти просты, и потомуфранцузам близки и понятны: независимость внешнеполитического курса и опора натрадиционные ценности. Судя по всему, нетрадиционная зависимость галлампорядком надоела. Фийон в случае прихода к власти обещает "не оглядываясьна Белый дом, немедленно наладить диалог с Россией".Что же касается возможных соперников Фийона на предстоящих вапреле-мае выборах, то нынешний глава государства Франсуа Олланд трезво оценилстепень любви к нему народа и отказался идти на второй срок. Экс-президентНиколя Саркози также снял свою кандидатуру. Но это все те же "республиканцы".А вот от оппозиции конкуренцию Фийону может составить лидер правоконсервативногоНационального фронта Марин Ле Пен. Она признаёт Крым российским, обещает выйтииз Евросоюза и еврозоны, разобраться с мигрантами и поднять минимальныезарплаты. И немалое число французов не видят в такой программе ничего плохого.Словом, ни один из кандидатов не намерен играть с Брюсселем в "дружнуюсемейку". Поспорить с двумя фаворитами может неожиданно занявший первыестрочки в соцопросах Эмманюэль Макрон – политик беспартийный, но близкий повзглядам к социалистам.Итоги выборов президента в Австрии вызвали было вздохоблегчения у брюссельских бюрократов. Победа независимого кандидата, бывшеголидера партии "зеленых" Александра Ван дер Беллена, по мнениюприверженцев общеевропейского пути, дала надежду на возрождение былого единстваЕС. Однако радость еврочиновников может оказаться преждевременной. Ван дер Белленв первом туре значительно уступал кандидату от ультраправой Австрийской партиисвободы Норберту Хофферу, а во втором туре преимущество "зеленого"было минимальным. При этом популярность правых и число их сторонниковпродолжает расти.Греция уже давно напоминает эквилибриста, балансирующего наобозначающем границу с ЕС заборе. Официальные Афины никак не решат, на какуюсторону спрыгнуть – или упасть. Тем не менее, в Оксфордском словаре ужепоявилось новое слово – "грекзит" (по аналогии с термином брекзит). Игреческое общество, однажды уже высказавшееся не слишком лестно по поводуподчинения брюссельской бюрократии, вполне может повторить свои аргументы. Насей раз более решительно – вплоть до "ясу" (то есть, до свидания). А что же Германия – экономический и, чего уж там, политическийстержень Единой Европы? Ангела Меркель намерена установить рекорд пребывания напосту канцлера – она заявила об участии в осенних выборах 2017 года. Эксперты допоследнего времени едва ли не в один голос утверждали, что победа ейобеспечена: мол, по данным опросов, канцлерин поддерживают большинство немцев. Однаконедовольство миграционной политикой нынешнего кабинета все растет, и последнийтеракт в Берлине эти чувства еще больше подогрел. Пропорционально недовольству христианскими демократами растет и популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии",в числе обещаний которой – решение проблемы мигрантов. Так что, в свете последних событий,незыблемость престола Меркель не так уж и очевидна.Недовольство политическими элитами близко к точке кипения ив других европейских странах, где идет подготовка к выборам. 2017-й может статькритической точкой для Хорватии, Испании, Румынии, Литвы, Венгрии. Даже отличавшаясяособой любовью к Евросоюзу Польша бурлит и заявляет о выходе из ЕС. Возможно,больной европейский организм грядущий год еще переживет. Но в том, чтопросуществует он недолго – во всяком случае, в прежнем виде – сомнений нет.

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