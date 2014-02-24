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Врач-насильник из Подольска оказался многодетным отцом
30 января 2017, понедельник, 21:15 – ИА СОЧИ-24
Пострадавшая
от врача-насильника 43-летняя пациентка до сих пор находится в больнице в
тяжелом состоянии. Женщина получила жуткие ожоги в результате возгорания
грузовика, в котором она находилась.
По некоторым
данным, врач-анестезиолог, которого подозревают в изнасиловании пациентки,
женат. Более того, он является многодетным отцом – у него четверо детей, передает
РЕН ТВ.
Напомним, в ночь с 4 на 5 января в состоянии крайней степени алкогольного опьянения медик
подошел к больной и стал трогать ее за интимные места. Свидетелем происходящего
стал его коллега, зашедший в палату в момент надругательства. Он доложил обо
всем руководству, которое, в свою очередь, обратилось в Следственный
комитет.
Ранее на Зиёдулло неоднократно поступали
жалобы, поскольку медика заставали на рабочем месте в состоянии алкогольного
опьянения. В настоящий момент
врач задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Как писали Dni.ru,с
сотрудников больницы, работавших в смену, когда случилось происшествие, взяли
объяснительные. Врачу грозит увольнение. "Думаю, что пока только один
человек будет уволен, непосредственно он, а там жизнь рассудит", – заявил
замглавврача больницы Андрей Потураев.
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