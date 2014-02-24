Врач-насильник из Подольска оказался многодетным отцом

30 января 2017, понедельник, 21:15 – ИА СОЧИ-24



Врач-насильник из Подольска оказался многодетным отцом

Стали известны подробности инцидента в Подольской городской больнице №2, где врач-анестезиолог надругался над беспомощной пациенткой с ожогами 40% тела. Оказалось, что медик является многодетным отцом.Пострадавшаяот врача-насильника 43-летняя пациентка до сих пор находится в больнице втяжелом состоянии. Женщина получила жуткие ожоги в результате возгораниягрузовика, в котором она находилась.По некоторымданным, врач-анестезиолог, которого подозревают в изнасиловании пациентки,женат. Более того, он является многодетным отцом – у него четверо детей, передаетРЕН ТВ.Напомним, в ночь с 4 на 5 января в состоянии крайней степени алкогольного опьянения медикподошел к больной и стал трогать ее за интимные места. Свидетелем происходящегостал его коллега, зашедший в палату в момент надругательства. Он доложил обовсем руководству, которое, в свою очередь, обратилось в Следственныйкомитет.Ранее на Зиёдулло неоднократно поступалижалобы, поскольку медика заставали на рабочем месте в состоянии алкогольногоопьянения. В настоящий моментврач задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.Как писали Dni.ru,ссотрудников больницы, работавших в смену, когда случилось происшествие, взялиобъяснительные. Врачу грозит увольнение. "Думаю, что пока только одинчеловек будет уволен, непосредственно он, а там жизнь рассудит", – заявилзамглавврача больницы Андрей Потураев.

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