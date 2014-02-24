Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни

13 января 2017, пятница, 21:29 – ИА СОЧИ-24



Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни

Жительница подмосковного города Электросталь на протяжении 13 лет лечилась от остеохондроза, который был диагностирован у нее в местной больнице. Однако выяснилось, что страдает женщина не от него, а от редкого врожденного заболевания головного мозга – аномалии Арнольда Киари, передает телеканал "360". Пациентка перенесла две операции и находится на лекарственном лечении. Теперь она задумывается над тем, чтобы привлечь медиков к ответственности. Впрочем, успех этой затеи находится под вопросом. Врач-невролог, который поставил ошибочный диагноз, давно на пенсии. За него заступаются и коллеги, которые отмечают, что аномалия Арнольда Киари очень редкая и ее легко можно перепутать с остеохондрозом.

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