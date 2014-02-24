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Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни

13 января 2017, пятница, 21:29 – ИА СОЧИ-24

Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни
Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни

Жительница подмосковного города Электросталь на протяжении 13 лет лечилась от остеохондроза, который был диагностирован у нее в местной больнице. Однако выяснилось, что страдает женщина не от него, а от редкого врожденного заболевания головного мозга – аномалии Арнольда Киари, передает телеканал "360". Пациентка перенесла две операции и находится на лекарственном лечении. Теперь она задумывается над тем, чтобы привлечь медиков к ответственности. Впрочем, успех этой затеи находится под вопросом. Врач-невролог, который поставил ошибочный диагноз, давно на пенсии. За него заступаются и коллеги, которые отмечают, что аномалия Арнольда Киари очень редкая и ее легко можно перепутать с остеохондрозом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни

Жительница подмосковного города Электросталь на протяжении 13 лет лечилась от остеохондроза, который был диагностирован у нее в местной больнице..»

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вчера, 22:15
В Сети испугались видео с призраком

В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»

вчера, 22:15
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы

С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»

вчера, 21:59
Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС

Прекратило действие соглашение между правительством России и Кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. Достраивать наша страна электростанцию не будет...»

вчера, 21:58
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным

Представитель переходной команды Шон Спайсер рассказал о начале подготовки телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным..»

вчера, 21:44
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

В Стамбуле полиция задержала двух сообщников стрелка, устроившего бойню в местном ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года, передает сайт "Комсомольская правда"..»

вчера, 21:30
Сколько продуктов подделывают в России

В Россельхознадзоре назвали долю рынка, занимаемую подделкой. По официальным данным, в России фальсифицируется до четверти пищевой продукции...»

вчера, 21:30
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

Мать изъятых в Зеленограде детей Светлана Дель рассказала об отношении приемышей к сложившейся ситуации. По словам женщины, они испытывают "ужас и страх"...»

вчера, 21:29
Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни

Жительница подмосковного города Электросталь на протяжении 13 лет лечилась от остеохондроза, который был диагностирован у нее в местной больнице..»
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