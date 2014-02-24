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Врачи борются за жизнь убийцы Вороненкова

23 марта 2017, четверг, 17:13 – ИА СОЧИ-24

Врачи борются за жизнь убийцы Вороненкова
Врачи борются за жизнь убийцы Вороненкова
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга рассказал о состоянии киллера, застрелившего сегодня экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По его словам, мужчина на грани смерти.
Луценко сообщил, что убийца Вороненкова получил тяжелое сквозное ранение в голову. По его словам, убийца имел при себе украинской паспорт. "Идет проверка его подлинности", – сказал генпрокурор.Между тем поступает информация, что киллер был ранен не только в голову, но и в грудyю клетку и конечности. "Сейчас он госпитализирован в 17-ю больницу. Сейчас он неконтактный, допросить его не представляется возможным", – передает Life.ru со ссылкой на свои источники.Также есть сведения, что убийца Вороненкова был в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и отмывании полученных преступным путем доходов. "Стало известно, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем. – Прим. ред.)", – пишет украинское издание "Обозреватель".
В то же время сообщается, что ранения получил также охранник Вороненкова Олег Петров, который в данный момент находится на операционном столе в военном госпитале. По имеющимся сведениям, Петров успел произвести несколько выстрелов в нападавшего. Напомним, Денис Вороненков был застрелен в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник и убийца ранены и находятся в больнице. В украинскую столицу экс-депутат и его жена, певица Мария Максакова уехали в конце прошлого года. Против него в России были выдвинуты обвинения в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:01
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лондоне

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Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта...»

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