Врачи пострадали в аварии со скорой и легковушкой под Москвой



Самые резонансные акции уходящих Femen сегодня, 18:45 Одна из основательниц украинского феминистического движения объявила о его распаде. Яна Жданова утверждает, что Femen не существует еще с 2015 года, а сегодняшние мероприятия активисток имеют одиночный характер,..»

Журналисты передарались на встрече по Сирии сегодня, 18:31 Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»

Как Общественная палата помогает строить новую экономику России сегодня, 18:30 В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»

Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой сегодня, 18:15 Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»