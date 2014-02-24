Врачи пострадали в аварии со скорой и легковушкой под Москвой
23 января 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Врачи пострадали в аварии со скорой и легковушкой под Москвой
В подмосковном городе Электросталь на пересечении Фрязевского шоссе и Советской улицы столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, передает Life.ru. В ДТП пострадали врач и фельдшер медицинской бригады, а также водитель легковушки. Они были доставлены в больницу, где у них были диагностированы множественные ушибы и переломы. Примечательно, что в момент столкновения в машине скорой помощи находилась пациентка. Она не пострадала и была доставлена в больницу другой бригадой. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»