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Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей

24 января 2017, вторник, 21:31 – ИА СОЧИ-24

Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
Жителей столицы напугал пожар в торговом центре "РИО" на юго-западе Москвы. Они публикуют в социальных сетях кадры с места аварии.
"Пожар в 20:28 был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало", – сообщается на официальной странице Twitter столичного управления МЧС. Однако пользователи социальных сетей успели испугаться из-за пожара в торговом центре. "Как страшно осознавать, что несколько часов назад была в РИО, который в эту минуту буквально горит дотла..." – пишет один из них в Twitter. Ранее стало известно о причинах возгорания. "Пожар пластиковой обшивки фасада здания торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидирован. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 кв. метров. Сотрудники МЧС проветривают помещения комплекса от дыма, пострадавших не выявлено", – цитирует ТАСС пресс-службу спасателей. "Четыре пожарных машины не могли подъехать к месту – как обычно, пробки, машин еще на парковке понаставили", – сообщает источник радиостанции "Говорит Москва". Во время пожара из торгового центра было эвакуировано около 500 человек. Напомним, 16 января 2017 года в центре Москвы загорелся торговый центр "Новинский пассаж. "Вспышка жира произошла на втором этаже в вытяжке на кухне кафе в торговом центре "Новинский пассаж". В результате инцидента произошло небольшое возгорание и задымление", – сообщил источник в правоохранительных органах.Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/moskva/3943850 Новость дополняется.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»

сегодня, 20:00
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

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