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ВСУ уничтожили базу на границе с Крымом
13 февраля 2017, понедельник, 11:29 – ИА СОЧИ-24
Украинские военные подтвердили, что разоружили "незаконное формирование" в поселке Чонгар Генического района Херсонской
области. По некоторым данным, забор базы крымско-татарского отряда протаранил
бронетранспортер, затем машина переехала палатку с людьми. Вооруженные люди уложили
лицом в пол весь личный состав батальона. Атакующие, как сообщается, стреляли
не только в воздух, но и по ногам служащих.О драме в Чонгаре сообщила вечером 12 февраля
крымско-татарская радиостанция "Куреш". Поступила информация о том, что в расположении батальона работают взрывотехники и прокуратура. Оказавшиеся на месте событий журналисты не имели доступа к видеоаппаратуре – она была "заблокирована вооруженными людьми". Свет на события в Херсонской области пролил пост в соцсети Facebook. Бывший уполномоченный
по правам инвалидов Алексей Журавко написал, что захвату базы предшествовал
конфликт между населением и крымско-татарскими бойцами. Погиб один человек из числа местных жителей. За них якобы
заступились представители Нацгвардии, по другим данным – представители "Правого
сектора" (запрещенной в России организации). Позже в соцсетях была опубликована точка зрения оперативного командования "Юг". По их данным, на
подразделение ВСУ в Херсонской области напали бойцы незаконного
вооруженного формирования. "Подразделение, входящее в состав воинской
части оперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи в
Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира
боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ на позиции
прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного
формирования", – отмечается в заявлении. Формирование разоружили, подвели итог в ВСУ.Бывший уполномоченный по правам инвалидов
уточнил, что "Правый сектор" и батальон имени Челебиджихана объединились на блокпостах в этом
районе для продолжения блокады Крыма, но их сотрудничество закончилось
стычкой. По данным Журавко, местное население перепугано: люди думают, что
начались боевые действия.
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