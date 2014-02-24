Второй этап формирования ОП завершен

23 марта 2017, четверг, 18:59 – ИА СОЧИ-24



Второй этап формирования ОП завершен

Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП."Завершилось заседание Общественной палаты Кировской области, посвященное определению представителя от региональной палаты в Общественную палату Российской Федерации", – сообщают в аппарате ОП. Им стал вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Кировской области Андрей Усенко.Кроме того, определены делегаты в федеральную ОП от Астраханской и Калужской областей, а также от Москвы. Так, от Астрахани в общероссийской Общественной палате будет представлен главный внештатный оториноларинголог Минздрава РФ Николай Дайхес, от Калуги – вице-президент Федеральной палаты адвокатов, заведующий кафедрой Гражданского общества в МГИМО Владислав Гриб, а от столицы – ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.По словам Русецкой, в Общественной палате она планирует заняться вопросами просветительства, образования, помощи детям с нарушениями в развитии другими важными проблемами. "Безусловно, это связано с тем опытом, который у меня имеется – это и опыт профессиональный… и опыт во взаимодействии с институтами гражданского общества", – сказала она.Напомним, в прошлом месяце президент России Владимир Путин предложил войти в состав федеральной Общественной палаты 40 кандидатам. А в понедельник, 20 марта, глава российского государства подписал указ об утверждении состава ОП. Помимо прочих, в ее состав вошли шахматист Сергей Карякин, гендиректор АНО "русская гуманитарная миссия" Евгений Примаков, режиссер Владимир Хотиненко и ряд других деятелей науки, культуры, искусства и представителей бизнеса. Общественная палата России формируется в три этапа. Первых 40 членов ОП назначает своим указом президент, 85 членов федеральной Общественной палаты выдвигают регионы, а еще 43 человека избираются путем голосования утвержденных главой государства членов ОП нового состава.

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