Выборы президента сделают еще прозрачнее

3 марта 2017, пятница, 13:45 – ИА СОЧИ-24



Выборы президента сделают еще прозрачнее

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на президентских выборах. Инициатором принятия такой законодательной нормы стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных правграждан" уже согласованы с Центризбиркомом, сообщил сенатор. Принятие поправокпослужит установлению прозрачности при голосовании."Я не думаю, что открепительные удостоверения являютсямеханизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так.Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются,должны быть учтены, даже если эти опасения излишни", – заявил Клишас.По его словам, находящиеся не по месту регистрации гражданесмогут не позднее, чем за три дня до голосования, подать по телефону илиэлектронной почте заявку на голосование по месту пребывания в Центр обработкиобращений, который сейчас создается Центризбиркомом.Известно, что отмена открепительных удостоверений коснетсяне только президентских выборов, но и голосования на выборах других уровней.Андрей Клишас также сообщил, что Центризбиркомом ужесоздается и находится в высокой степени готовности Центр обработки обращений,который позволит, в случае принятия соответствующего закона, голосовать на выборахбез открепительных удостоверений.Сейчас закон позволяет избирателю, если он в деньголосования не имеет возможности прибыть на тот избирательный участок, где онвключен в список избирателей, получить всвоей избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие вголосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в деньголосования.

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