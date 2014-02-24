ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Выборы президента сделают еще прозрачнее

3 марта 2017, пятница, 13:45 – ИА СОЧИ-24

Выборы президента сделают еще прозрачнее
Выборы президента сделают еще прозрачнее
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при голосовании на президентских выборах. Инициатором принятия такой законодательной нормы стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав
граждан" уже согласованы с Центризбиркомом, сообщил сенатор. Принятие поправок
послужит установлению прозрачности при голосовании.
"Я не думаю, что открепительные удостоверения являются
механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так.
Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются,
должны быть учтены, даже если эти опасения излишни", – заявил Клишас.
По его словам, находящиеся не по месту регистрации граждане
смогут не позднее, чем за три дня до голосования, подать по телефону или
электронной почте заявку на голосование по месту пребывания в Центр обработки
обращений, который сейчас создается Центризбиркомом.
Известно, что отмена открепительных удостоверений коснется
не только президентских выборов, но и голосования на выборах других уровней.
Андрей Клишас также сообщил, что Центризбиркомом уже
создается и находится в высокой степени готовности Центр обработки обращений,
который позволит, в случае принятия соответствующего закона, голосовать на выборах
без открепительных удостоверений.Сейчас закон позволяет избирателю, если он в день
голосования не имеет возможности прибыть на тот избирательный участок, где он
включен в список избирателей, получить  в
своей избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в
голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день
голосования.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:29
"Желанный" российский посол свел с ума американцев

Американские средства массовой информации продолжают нагнетать истерию о деловых контактах доверенных лиц президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Между тем граждане Соединенных Штатов иронично подшучивают над своими СМИ...»

сегодня, 18:58
Мэр бросился в воду спасать дайвера

Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году...»

сегодня, 18:46
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы

Мужчина с гранатой взял заложников в бизнес-центре на Бакунинской улице в центре Москвы..»

сегодня, 18:13
Шурыгина сделала неожиданное заявление

Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу...»

сегодня, 17:29
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Офицер потерял обе ноги и глаз...»

сегодня, 17:13
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России

Смешной видеоролик из России набирает популярность на Западе. В нем молодой человек прыгает, судя по всему, на спор в бассейн с мазутом...»

сегодня, 16:45
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа

На 47-м этаже здания гостиницы "Международный отель и башня Трампа" случился пожар, передает РИА ФАН..»

сегодня, 16:43
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении

В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:29
"Желанный" российский посол свел с ума американцев

Американские средства массовой информации продолжают нагнетать истерию о деловых контактах доверенных лиц президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Между тем граждане Соединенных Штатов иронично подшучивают над своими СМИ...»

сегодня, 18:58
Мэр бросился в воду спасать дайвера

Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году...»

сегодня, 18:46
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы

Мужчина с гранатой взял заложников в бизнес-центре на Бакунинской улице в центре Москвы..»

сегодня, 18:13
Шурыгина сделала неожиданное заявление

Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу...»

сегодня, 17:29
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Офицер потерял обе ноги и глаз...»

сегодня, 17:13
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России

Смешной видеоролик из России набирает популярность на Западе. В нем молодой человек прыгает, судя по всему, на спор в бассейн с мазутом...»

сегодня, 16:45
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа

На 47-м этаже здания гостиницы "Международный отель и башня Трампа" случился пожар, передает РИА ФАН..»

сегодня, 16:43
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении

В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.