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Выборы в России сделают более прозрачными
9 марта 2017, четверг, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Раньше для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации,
необходимо было заранее брать открепительный талон. Если у кого-то не
получилось взять этот талон заранее, а на момент выборов он находится далеко от
дома, этот человек по факту решался возможности голосовать. "Сейчас мы
собираемся заменить открепительные удостоверения заявкой через электронную
систему. Человек будет через интернет подавать заявку о том, что собирается
голосовать на определенном участке, он там автоматически фиксируется", -
сообщил Крашенинников.
При этом, подчеркнул депутат, все остальные участки
автоматически отсеиваются, и нигде, кроме заявленного участка, гражданин
проголосовать не сможет. "Опасения оппозиции, что теперь на выборах одни и
те же люди будут голосовать на нескольких участках, необоснованны", -
успокоил депутат.
По словам Крашенинникова, на данный момент законопроект
предполагает полную отмену открепительных удостоверений, однако впоследствии,
во втором чтении, возможно, что их сохранят для определенных случаев.
Как писали Dni.Ru, в Госдуму внесен
законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений при
голосовании на президентских выборах. Инициатором принятия такой
законодательной нормы стал глава комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству Андрей Клишас.
Изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных
прав граждан" уже согласованы с Центризбиркомом, они послужат установлению
прозрачности при голосовании.
Источник:
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