Выбросившиеся на берег 400 дельфинов повергли в ужас
10 февраля 2017, пятница, 08:44 – ИА СОЧИ-24
Выбросившиеся на берег 400 дельфинов повергли в ужас
Один из самых красивых пляжей Новой Зеландии неожиданно превратился в кладбище дельфинов, повергнув в ужас местных жителей. Около 400 животных выбросились на берег Южного острова. Увидев на песке дельфинов, местные жители и сотрудники службы спасения экстренно мобилизовались, но почти 300 особей погибли, передает The New Zealand Herald. Вернуть в море удалось около сотни животных, однако они находятся недалеко от берега и могут снова выброситься на сушу. Это происшествие стало одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений, отмечает издание. Причины случившегося неясны, у ученых до сих пор нет единого мнения на этот счет. По одной из версий, всему виной шумовое загрязнение океана, из-за которого дельфины и киты теряют слух и эхолокацию. Согласно другой теории, между животными существует тесная социальная связь: если один выбрасывается на берег, остальные следуют за ним, пытаясь спасти, и в результате гибнут.
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