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Выигравшая лотерею британка шокировала тратами

3 марта 2017, пятница, 11:46 – ИА СОЧИ-24

Выигравшая лотерею британка шокировала тратами
Выигравшая лотерею британка шокировала тратами
Жительница Великобритании Джейн Парк, ставшая четыре года назад самой молодой победительницей национальной лотереи и выигравшая миллион фунтов стерлингов (около 72 миллионов рублей), не может прекратить тратить деньги. Даже находясь под угрозой лишения водительских прав, 21-летняя девушка планирует приобрести новый элитный автомобиль, несмотря на просьбы друзей дождаться решения суда.
Стражи порядка задержали Джейн Парк за езду в нетрезвом виде, сообщает Daily Mail. Экспертиза зафиксировала трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови, и теперь ей грозит лишение водительских прав. Однако это не повлияло на решение девушки добавить в свой элитный автопарк из Bentley, Range Rover и BMW новый Mercedes. Друг девушки пожаловался журналистам, что Джейн Парк покупает автомобили ради развлечения. "Мы говорим ей, чтобы она хотя бы дождалась решения суда перед тратой такой огромной суммы денег, но она не видит в этом смысла", – рассказал он. "Она считает себя невиновной и говорит, что если по каким-либо причинам лишится водительских прав, то просто наймет себе шофера на полный рабочий день", – отметил собеседник. По его словам, это будет стоить Джейн Парк от 2,2 миллиона до 3,6 миллиона рублей, но она видит в этом "разумную трату". Ранее британка отдала примерно 325 тысяч рублей на операцию по увеличению груди. Также она потратила часть своего выигрыша на отдых в Ибице и билет на целый сезон игр любимого футбольного клуба. Сама Джейн Парк считает, что после выигрыша ее жизнь стала "в десять раз хуже". "Люди смотрят на меня и думают, что хотят такой же образ жизни. Но они не понимают, чего желают", – сказала она. "У меня есть много материальных благ, но моя жизнь пуста. В чем ее смысл?" – заключила девушка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина

Житель Лос-Анджелеса Винни Ох с помощью хирургического вмешательства пытается сделать себя похожим на бесполого инопланетянина. На данный момент 22-летний мужчина пережил уже 110 операций...»

сегодня, 13:15
Украина разучилась воровать российский газ

Фактов кражи газа Украиной из транзитной трубы не зафиксировано. Тем не менее, заявления Киева о том, что страна прожила зиму без российского голубого топлива – лукавство, убеждены эксперты...»

сегодня, 13:14
Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной

Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»

сегодня, 13:00
Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»

сегодня, 12:45
Сара Джессика Паркер пошутила о российском после

Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»

сегодня, 12:44
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет

В Палестине скончалась 40-летняя женщина, родившая за свою жизнь, по слухам, 69 детей. О смерти местной жительницы журналистам сообщил ее муж...»

сегодня, 12:44
В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста

Дело в отношении 45-летнего массажиста, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передано в суд..»
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