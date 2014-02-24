Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей
24 января 2017, вторник, 13:43 – ИА СОЧИ-24
Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке. Организаторы розыгрыша спрятали молодую актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов "Звонок", за одним из телевизоров. Видеозапись пранка опубликована на YouTube-канале студии.
Во время розыгрыша девочка, загримированная под Самару Морган, вылезает из телевизора, повергая посетителей магазина в нешуточный испуг и паническое бегство. Видео мгновенно стало вирусным, собрав свыше 800 тысяч просмотров.
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Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»
Немецкие СМИ скатились на уровень "картинок для выживших из ума в домах престарелых". Так читатели отреагировали на статью в издании Die Welt. Ее авторы утверждают, что нового президента США ненавидит даже собственная жена. Экспертное заключение сделано на основании одного взгляда, брошенного Меланьей Трамп во время инаугурации...»
В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»