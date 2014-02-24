Выросло число пострадавших в массовой драке в Москве
26 января 2017, четверг, 11:59 – ИА СОЧИ-24
Выросло число пострадавших в массовой драке в Москве
После массовой драки, произошедшей на Страстном бульваре в центре Москвы, в стационаре оказались шесть человек, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь. По другим данным, были госпитализированы три человека.Представитель экстренных служб города рассказал, что участников потасовки доставили в Институт Склифосовского, а также в городские клинические больницы №1 и №36. Причины конфликта пока не известны, полиция ведет проверку.
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»