Высланные российские дипломаты застряли в США

Российские дипломаты, высланные из Соединенных Штатов согласно новым санкциям, не смогли покинуть страну без затруднений. Все предновогодние билеты из Вашингтона в Москву уже распроданы. "Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом", – цитирует "Интерфакс" информированный источник. "Но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", – сказал он.По словам информатора, дипломаты будут вынуждены отправиться в аэропорт Нью-Йорка, так как там выше шансы найти еще не проданные билеты в Москву. Но при таком раскладе дипломатом, вероятнее всего, придется провести новогоднюю ночь в самолете. "Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", – заявил источник.Между тем у "дачи" постоянного представительства Кремля в Нью-Йорке дежурит отряд полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", – заявил другой источник.Отметим, что президент США Барак Обама уже закрыл две "дачи" представителей Кремля в Нью-Йорке и Мэриленде. По его словам, своего рода арест недвижимости связан с "нецелевым" использованием резиденций – послы якобы пользовались ими для "целей разведки". В администрации действующего президента уточнили, что российскому персоналу ограничат доступ на "дачи 31 декабря с 12:00 по местному времени, сообщает РИА Новости. "В соответствии с "Законом об иностранных миссиях" Управление по делам иностранных представительств может ограничивать доступ на такие объекты недвижимости", – заявили в Госдепе.По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, речь идет о "даче" в Мэриленде на берегу Чесапикского залива и о недвижимости на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана. Первый объект был куплен советским правительством в 1972 году, он находится вблизи от Вашингтона. Вторая "дача" куплена СССР еще в 1954 году, она находится рядом с Нью-Йорком, где находятся генеральное консульство России и постоянное представительство страны при ООН.
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В России могут запретить использование газа в многоквартирных жилых домах. Эта мера позволит значительно сократить количество взрывов и пожаров в квартирах, которые разрушают здания и приводят к гибели людей...»
Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства...»
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций, принятого администрацией действующего главы государства Барака Обамы. Бизнесмен заявил, что он обсудит ограничительные меры против России со спецслужбами...»