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Вытрезвители обсудили в Мосгордуме

22 марта 2017, среда, 12:14 – ИА СОЧИ-24

Вытрезвители обсудили в Мосгордуме
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме
В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов.
По мнению столичного депутата Владимира Платонова, Москве
необходимо воссоздать систему вытрезвителей. Это, уверен он, поможет снизить количество
нападений на медиков при исполнении ими служебных обязанностей и оказать медпомощь
гражданину в состоянии алкогольного опьянения. "В большинстве случаев
такие люди ведут себя неадекватно, и медицинские учреждения становятся
дополнительной конфликтной зоной, зоной напряжения", – сказал законодатель,
добавив в результате ликвидации вытрезвителей резко выросло число нападения на
медработников со стороны агрессивных пациентов.Депутат уверен, что необходима новая система, позволяющая
содержать агрессивных нетрезвых людей до нормализации их состояния. "Считаю,
что это должно быть при медицинских клиниках в отдельных помещениях и
обязательной соответствующей охраной", – сказал Платонов.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в свою очередь
также высказался в поддержку возврата вытрезвителей. "Существует три
основных подхода к организации обновленной системы этих учреждений, которые мы
будем прорабатывать с учетом опыта других регионов, – отметил он. – Это
организация вытрезвителей на базе органов социальной защиты, в структуре
органов здравоохранения или в рамках государственно-частного партнерства".
Замначальника управления департамента труда и соцзащиты Москвы
Андрей Пентюхов рассказал о действующей мобильной службе помощи нетрезвым
гражданам. "В результате смертность от переохлаждения на улицах города
уменьшилась в 22 раза", – подчеркнул он, добавив, что эта служба отчасти
компенсирует отсутствие вытрезвителей, но необходимо комплексное решение
проблемы. Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране
общественного здоровья Людмила Стебенкова мнение коллег разделяет. "Необходимо
это сделать при наркологических диспансерах, где гражданам в опьянении могут
оказать специализированную помощь, – сказала она. – Алкоголизм – серьезное
заболевание, и лечить его нужно бесплатно".По итогам обсуждения участники круглого стола пришли к выводу,
что изменения в законодательную базу по вопросу создания вытрезвителей давно
назрели. И Москва должна выступить инициатором необходимых поправок в федеральные
законы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Вытрезвители обсудили в Мосгордуме

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