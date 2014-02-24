Вытрезвители обсудили в Мосгордуме

22 марта 2017, среда, 12:14 – ИА СОЧИ-24



Вытрезвители обсудили в Мосгордуме

В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов.По мнению столичного депутата Владимира Платонова, Москвенеобходимо воссоздать систему вытрезвителей. Это, уверен он, поможет снизить количествонападений на медиков при исполнении ими служебных обязанностей и оказать медпомощьгражданину в состоянии алкогольного опьянения. "В большинстве случаевтакие люди ведут себя неадекватно, и медицинские учреждения становятсядополнительной конфликтной зоной, зоной напряжения", – сказал законодатель,добавив в результате ликвидации вытрезвителей резко выросло число нападения намедработников со стороны агрессивных пациентов.Депутат уверен, что необходима новая система, позволяющаясодержать агрессивных нетрезвых людей до нормализации их состояния. "Считаю,что это должно быть при медицинских клиниках в отдельных помещениях иобязательной соответствующей охраной", – сказал Платонов.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в свою очередьтакже высказался в поддержку возврата вытрезвителей. "Существует триосновных подхода к организации обновленной системы этих учреждений, которые мыбудем прорабатывать с учетом опыта других регионов, – отметил он. – Этоорганизация вытрезвителей на базе органов социальной защиты, в структуреорганов здравоохранения или в рамках государственно-частного партнерства".Замначальника управления департамента труда и соцзащиты МосквыАндрей Пентюхов рассказал о действующей мобильной службе помощи нетрезвымгражданам. "В результате смертность от переохлаждения на улицах городауменьшилась в 22 раза", – подчеркнул он, добавив, что эта служба отчастикомпенсирует отсутствие вытрезвителей, но необходимо комплексное решениепроблемы. Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охранеобщественного здоровья Людмила Стебенкова мнение коллег разделяет. "Необходимоэто сделать при наркологических диспансерах, где гражданам в опьянении могутоказать специализированную помощь, – сказала она. – Алкоголизм – серьезноезаболевание, и лечить его нужно бесплатно".По итогам обсуждения участники круглого стола пришли к выводу,что изменения в законодательную базу по вопросу создания вытрезвителей давноназрели. И Москва должна выступить инициатором необходимых поправок в федеральныезаконы.

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