Яценюк радикально сменил имидж

17 февраля 2017, пятница, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Яценюк радикально сменил имидж

Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк сильно изменился внешне. Он отрастил бороду и усы.Впервые в новом имидже Яценюк появился на публике сосвоей женой Терезией. Супруги пришли на премьеру фильма "Переломный момент.Война за демократию в Украине".Фотографии обросшего щетиной политика были размещены настранице Facebook партии "Народный фронт". Отметим, раньше украинскийэкс-премьер всегда гладко брился. Арсений Яценюк занимал пост главыправительства с февраля 2014 по апрель 2016 года.Как писали Dni.ru, экс-премьер-министр Украины заявил о готовности поделиться с ДональдомТрампом своим проектом "Стена", который премьеру не удалосьреализовать на границе Украины с Россией в 2014 году. Яценюк заверил,что украинский проект намного дешевле и эффективнее того, который американскийпрезидент намерен реализовать на границе с Мексикой.Экс-премьер дажепривел свои собственные расчеты: в США один километр стены будет стоить 10миллионов долларов, а предлагаемый Яценюком проект в 30, а то и в 40 раздешевле. Он похвастался тем, что за два десятилетия ни одноправительство не взялись за строительство украинско-российской государственнойграницы, и только в 2014 году этот проект начал воплощать возглавляемоеЯценюком правительство.Ранее бывшийпремьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу"Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму. Насвоей странице в социальной сети Facebook Яценюк назвал заявления Ле Пен"абсурдным проявлением международного зазеркалья".

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