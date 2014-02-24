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Яценюк радикально сменил имидж
17 февраля 2017, пятница, 22:14 – ИА СОЧИ-24
Впервые в новом имидже Яценюк появился на публике со
своей женой Терезией. Супруги пришли на премьеру фильма "Переломный момент.
Война за демократию в Украине".
Фотографии обросшего щетиной политика были размещены на
странице Facebook партии "Народный фронт". Отметим, раньше украинский
экс-премьер всегда гладко брился. Арсений Яценюк занимал пост главы
правительства с февраля 2014 по апрель 2016 года.
Как писали Dni.ru, экс-премьер-министр Украины заявил о готовности поделиться с Дональдом
Трампом своим проектом "Стена", который премьеру не удалось
реализовать на границе Украины с Россией в 2014 году. Яценюк заверил,
что украинский проект намного дешевле и эффективнее того, который американский
президент намерен реализовать на границе с Мексикой.
Экс-премьер даже
привел свои собственные расчеты: в США один километр стены будет стоить 10
миллионов долларов, а предлагаемый Яценюком проект в 30, а то и в 40 раз
дешевле. Он похвастался тем, что за два десятилетия ни одно
правительство не взялись за строительство украинско-российской государственной
границы, и только в 2014 году этот проект начал воплощать возглавляемое
Яценюком правительство.
Ранее бывший
премьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу
"Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму. На
своей странице в социальной сети Facebook Яценюк назвал заявления Ле Пен
"абсурдным проявлением международного зазеркалья".
Источник:
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