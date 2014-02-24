Яценюк раскланялся перед Байденом

16 января 2017, понедельник, 17:15 – ИА СОЧИ-24



Яценюк раскланялся перед Байденом

Бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в Киеве встретился с вице-президентом США Джозефом Байденом. Яценюк назвал его одним из самых преданных друзей Украины в американской истории.Экс-премьерУкраины поитогам встречи с американским политиком на своей странице в Facebook отметил, что "Украина всегда будетценить помощь великого вице-президента США". Яценюк назвал Байденаодним из самых выдающихся государственных деятелей США всех времен."Он понимает Украину. Осознаетбольшое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашуверность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась противнас на протяжении веков", – написал Яценюк. Он отметил, что Байден "силой своего видения, настойчивости и желания меняет иулучшает реальность".Бывшийпремьер-министр Украины выразил Байдену благодарностьза дружбу. Яценюк подчеркнул, что "Украина всегда будет ценить помощьвеликого вице-президента Соединенных Штатов Джозефа РобинеттаБайдена-младшего". "Правительства Украины,которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержкевице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критические и сложныевремена испытаний", – заявил Яценюк.Отметим, что Джозеф Байден 16 января встретился в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром ВладимиромГройсманом. Порошенко выразил надежду на сотрудничество с администрацией новогопрезидента США Дональда Трампа.

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