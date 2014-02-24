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Яценюк раскланялся перед Байденом
16 января 2017, понедельник, 17:15 – ИА СОЧИ-24
Экс-премьер
Украины по
итогам встречи с американским политиком на своей странице в Facebook отметил, что "Украина всегда будет
ценить помощь великого вице-президента США". Яценюк назвал Байдена
одним из самых выдающихся государственных деятелей США всех времен.
"Он понимает Украину. Осознает
большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу
верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против
нас на протяжении веков", – написал Яценюк. Он отметил, что Байден "силой своего видения, настойчивости и желания меняет и
улучшает реальность".
Бывший
премьер-министр Украины выразил Байдену благодарность
за дружбу. Яценюк подчеркнул, что "Украина всегда будет ценить помощь
великого вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетта
Байдена-младшего". "Правительства Украины,
которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке
вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критические и сложные
времена испытаний", – заявил Яценюк.
Отметим, что Джозеф Байден 16 января встретился в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром
Гройсманом. Порошенко выразил надежду на сотрудничество с администрацией нового
президента США Дональда Трампа.
Источник:
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