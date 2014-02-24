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Яценюка взбесил арест в России
27 марта 2017, понедельник, 20:28 – СОЧИ-24
"Постановлением суда
в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем,
что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", – говорится в
сообщении Ессентукского городского суда.
Эту информацию тут же прокомментировал сам экс-премьер.
Яценюк назвал решение суда "полным бредом" и "попыткой
дискредитации". "Посольство Украины в России получило копию сообщения
Ессентукского городского суда Ставропольского края", – написал он на своей
странице в Facebook.
По словам Яценюка, ему предъявлены обвинения в участии в
вооруженной группе. "Это, конечно, полный бред. Но это также и продуманный
сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских
политиков", – заявил экс-премьер.
Яценюк считает, что таким образом в России хотят "вывести
тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших
действий". "Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских
политических деятелей, которых они люто ненавидят", – цитирует "Газета.ру" украинского политика.
Как писали Dni.Ru, об участии Арсения
Яценюка в чеченских событиях рассказал глава Следственного комитета Александр
Бастрыкин. "У нас есть задокументированное заявление Сашко Билого
(Музычко. – Прим. ред.), под началом которого Яценюк воевал в 1994 году против
федеральных сил и которого уничтожили свои же, потому что у него был очень длинный
язык", – сообщил глава СК. Он также рассказал, как Музычко заявил в
90-е годы: "Если мы победим в Чечне, то мы и Украину возьмем в
свои руки".
По словам Александра Бастрыкина, Яценюк участвовал как
минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на
площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9.
Кроме того, он был уличен в пытках и расстрелах пленных военнослужащих
Российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.
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