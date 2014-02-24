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Яценюка взбесил арест в России

27 марта 2017, понедельник, 20:28 – СОЧИ-24

Яценюка взбесил арест в России
Яценюка взбесил арест в России
Российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он обвиняется в бандитизме. Политик воспринял информацию о своем аресте очень эмоционально.
"Постановлением суда
в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем,
что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", – говорится в
сообщении Ессентукского городского суда.
Эту информацию тут же прокомментировал сам экс-премьер.
Яценюк назвал решение суда "полным бредом" и "попыткой
дискредитации". "Посольство Украины в России получило копию сообщения
Ессентукского городского суда Ставропольского края", – написал он на своей
странице в Facebook.
По словам Яценюка, ему предъявлены обвинения в участии в
вооруженной группе. "Это, конечно, полный бред. Но это также и продуманный
сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских
политиков", – заявил экс-премьер.
Яценюк считает, что таким образом в России хотят "вывести
тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших
действий". "Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских
политических деятелей, которых они люто ненавидят", – цитирует "Газета.ру" украинского политика.
Как писали Dni.Ru, об участии Арсения
Яценюка в чеченских событиях рассказал глава Следственного комитета Александр
Бастрыкин. "У нас есть задокументированное заявление Сашко Билого
(Музычко. – Прим. ред.), под началом которого Яценюк воевал в 1994 году против
федеральных сил и которого уничтожили свои же, потому что у него был очень длинный
язык", – сообщил глава СК. Он также рассказал, как Музычко заявил в
90-е годы: "Если мы победим в Чечне, то мы и Украину возьмем в
свои руки".
По словам Александра Бастрыкина, Яценюк участвовал как
минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на
площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9.
Кроме того, он был уличен в пытках и расстрелах пленных военнослужащих
Российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Москве задержали троих мужчин, которые похитили и избили жителя столицы..»

вчера, 21:29
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вчера, 20:59
Диана Шурыгина угодила в новый скандал

Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану...»

вчера, 20:45
Захарова высмеяла зарвавшегося Порошенко

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»

вчера, 20:44
В "Матросской тишине" найден мертвым заключенный

В столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" найден мертвым 40-летний мужчина, арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков..»

вчера, 20:31
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