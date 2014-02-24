Яценюка взбесил арест в России

27 марта 2017, понедельник, 20:28 – СОЧИ-24



Яценюка взбесил арест в России

Российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он обвиняется в бандитизме. Политик воспринял информацию о своем аресте очень эмоционально."Постановлением судав отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем,что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", – говорится всообщении Ессентукского городского суда.Эту информацию тут же прокомментировал сам экс-премьер.Яценюк назвал решение суда "полным бредом" и "попыткойдискредитации". "Посольство Украины в России получило копию сообщенияЕссентукского городского суда Ставропольского края", – написал он на своейстранице в Facebook.По словам Яценюка, ему предъявлены обвинения в участии ввооруженной группе. "Это, конечно, полный бред. Но это также и продуманныйсценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинскихполитиков", – заявил экс-премьер.Яценюк считает, что таким образом в России хотят "вывеститему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейшихдействий". "Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинскихполитических деятелей, которых они люто ненавидят", – цитирует "Газета.ру" украинского политика.Как писали Dni.Ru, об участии АрсенияЯценюка в чеченских событиях рассказал глава Следственного комитета АлександрБастрыкин. "У нас есть задокументированное заявление Сашко Билого(Музычко. – Прим. ред.), под началом которого Яценюк воевал в 1994 году противфедеральных сил и которого уничтожили свои же, потому что у него был очень длинныйязык", – сообщил глава СК. Он также рассказал, как Музычко заявил в90-е годы: "Если мы победим в Чечне, то мы и Украину возьмем всвои руки".По словам Александра Бастрыкина, Яценюк участвовал какминимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года наплощади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9.Кроме того, он был уличен в пытках и расстрелах пленных военнослужащихРоссийской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

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