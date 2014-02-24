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Янукович передумал разводиться
2 марта 2017, четверг, 20:31 – ИА СОЧИ-24
Сообщение издания Spiegel о разводе
экс-лидера Украины и сожительстве его с сестрой своей бывшей
кухарки Любовью Полежай опровергнуто. Пресс-служба Януковича, возмущенного "бурной
фантазией" немцев, написала главному
редактору газеты открытое письмо.
В нем указывается на грубые фактические ошибки
в статье по итогам интервью политика изданию. "В интервью шла речь о том, что "…перед группой наемников
была поставлена задача в ночь с 21 на 22 число
убить президента Украины и его гражданскую жену…", но иных слов о семейном
положении Виктора Януковича в интервью сказано не было", – цитирует РИА Новости письмо пресс-службы бывшего президента Украины.
Кроме того, Янукович заявил, что Spiegel
переврал его слова о причастных к разгону Майдана. Он заявляет, что не возлагал ответственности за разгон митингующих на украинского
бизнесмена Дмитрия Фирташа и главу администрации президента Сергея Левочкина. Пресс-служба
бывшего украинского лидера требует, чтобы редакция Spiegel опровергла
неправдивую информацию.
Напомним,
со своей якобы новой пассией, 40-летней Любовью Полежай, Виктор Янукович, как
утверждали журналисты, познакомился еще в 2002 году. Тогда 28-летняя Любовь работала официанткой. Янукович, занимавший тогда пост губернатора Донецкой
области, положил глаз на молодую женщину. При этом стоит отметить, что Полежай
в то время состояла в официальном браке.
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