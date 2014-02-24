Янукович пролил свет на главную загадку Майдана

22 февраля 2017, среда, 11:43 – ИА СОЧИ-24



Янукович пролил свет на главную загадку Майдана

Виктор Янукович не обращался к Москве с просьбой о вводе войск во время событий февраля 2014 года. Экс-президент Украины в третью годовщину Майдана рассказал журналистам подробности переворота в Киеве и поделился взглядами на судьбу Донбасса. Кроме того, он направил европейским лидерам письмо с просьбой о помощи Украине.Главная причина, которая породила трагические событияМайдана, – огромное желание любой ценой захватить власть на Украине. Люди,которые совершили государственный переворот, применили для этого все известныеспособы из проектов предыдущих "цветных революций", отметил Виктор Януковичв интервью ряду украинских и российских СМИ."Это был отдельный украинский проект. Манипуляцияобщественным мнением, неправда, которая звучала как для украинского народа, таки для западных стран и мирового сообщества. Неправда изначально была заложена втом, что мы не хотели подписывать с ЕС соглашение об ассоциации. Мыприостановили подписание, потому что, если бы соглашение о зоне свободнойторговли было подписано в таком виде, это бы принесло очень большой ущербэкономике, социальной сфере, машиностроению, сельскому хозяйству. Естественно,это противоречило национальным интересам Украины. Поэтому с политической точкизрения я бы нарушил национальные интересы Украины в угоду Европейскому союзу",– сказал Янукович.Экс-президент рассказал, что в тот период товарооборот с ЕСсоставлял около 43 миллиардов долларов, а с Россией – 64 миллиарда. Януковичпредполагал, что Россия, защищая свой рынок, начала бы закрывать его для украинских товаров – что фактически уже происходило в 2013 году. Украина потеряла около 15миллиардов в год из-за снижения товарооборота с Россией. По словам бывшего украинского лидера, он предлагал обсудитьвозможные варианты, собравшись всем трем заинтересованным сторонам. "Ксожалению, наши европейские партнеры нас не услышали. Мы действительно оченьхотели договориться, но население Украины было дезинформировано. Блокироваласьправда. Западные и некоторые украинские СМИ находились под давлениемсобственников и продавливали этот вопрос в том виде, как хотелось Европе. Этодало толчок тому противостоянию, которое началось в Киеве", – приводитслова Януковича RT.Бывший президент Украины также заявил, что не обращался кРоссии с просьбой ввести войска в республику. Он добавил, что никакого письмапрезиденту России Владимиру Путину на этот счет не было. "Это не письмо, азаявление, во-первых. Во-вторых, есть законы. Я не изменял своему народу, япытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".Как пояснил Янукович, главной целью при этом было"остановить банды нелегалов, которые не подчинялись никому, началиуничтожать людей в Донбассе. Вот это была моя цель. Она может бытьэмоциональная, но я искал способы защиты для людей", – заключил Янукович. Как стало известно, Виктор Янукович обратился к мировымлидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, ипредложил меры по урегулированию украинского кризиса. Послание адресовано президентамВладимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и ФрансуаОлланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕПедро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателюЕвропарламента Антонио Таяни.По мнению Януковича, в случае невыполнения нынешнимиукраинскими властями минских соглашений, необходимо инициировать проведениереферендума о статусе Донбасса. Также он предлагает включить в переговоры врамках нормандского формата представителей ДНР и ЛНР. Янукович призываетмировых лидеров инициировать создание специальной комиссии Совета Европы длямониторинга расследования преступлений, совершенных на Майдане.

СОЧИ 24