ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Янукович пролил свет на главную загадку Майдана

22 февраля 2017, среда, 11:43 – ИА СОЧИ-24

Янукович пролил свет на главную загадку Майдана
Янукович пролил свет на главную загадку Майдана
Виктор Янукович не обращался к Москве с просьбой о вводе войск во время событий февраля 2014 года. Экс-президент Украины в третью годовщину Майдана рассказал журналистам подробности переворота в Киеве и поделился взглядами на судьбу Донбасса. Кроме того, он направил европейским лидерам письмо с просьбой о помощи Украине.
Главная причина, которая породила трагические события
Майдана, – огромное желание любой ценой захватить власть на Украине. Люди,
которые совершили государственный переворот, применили для этого все известные
способы из проектов предыдущих "цветных революций", отметил Виктор Янукович
в интервью ряду украинских и российских СМИ."Это был отдельный украинский проект. Манипуляция
общественным мнением, неправда, которая звучала как для украинского народа, так
и для западных стран и мирового сообщества. Неправда изначально была заложена в
том, что мы не хотели подписывать с ЕС соглашение об ассоциации. Мы
приостановили подписание, потому что, если бы соглашение о зоне свободной
торговли было подписано в таком виде, это бы принесло очень большой ущерб
экономике, социальной сфере, машиностроению, сельскому хозяйству. Естественно,
это противоречило национальным интересам Украины. Поэтому с политической точки
зрения я бы нарушил национальные интересы Украины в угоду Европейскому союзу",
– сказал Янукович.Экс-президент рассказал, что в тот период товарооборот с ЕС
составлял около 43 миллиардов долларов, а с Россией – 64 миллиарда. Янукович
предполагал, что Россия, защищая свой рынок, начала бы закрывать его для украинских товаров – что фактически уже происходило в 2013 году. Украина потеряла около 15
миллиардов в год из-за снижения товарооборота с Россией. По словам бывшего украинского лидера, он предлагал обсудить
возможные варианты, собравшись всем трем заинтересованным сторонам. "К
сожалению, наши европейские партнеры нас не услышали. Мы действительно очень
хотели договориться, но население Украины было дезинформировано. Блокировалась
правда. Западные и некоторые украинские СМИ находились под давлением
собственников и продавливали этот вопрос в том виде, как хотелось Европе. Это
дало толчок тому противостоянию, которое началось в Киеве", – приводит
слова Януковича RT.Бывший президент Украины также заявил, что не обращался к
России с просьбой ввести войска в республику. Он добавил, что никакого письма
президенту России Владимиру Путину на этот счет не было. "Это не письмо, а
заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы. Я не изменял своему народу, я
пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".Как пояснил Янукович, главной целью при этом было
"остановить банды нелегалов, которые не подчинялись никому, начали
уничтожать людей в Донбассе. Вот это была моя цель. Она может быть
эмоциональная, но я искал способы защиты для людей", – заключил Янукович. Как стало известно, Виктор Янукович обратился к мировым
лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и
предложил меры по урегулированию украинского кризиса. Послание адресовано президентам
Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа
Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ
Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю
Европарламента Антонио Таяни.По мнению Януковича, в случае невыполнения нынешними
украинскими властями минских соглашений, необходимо инициировать проведение
референдума о статусе Донбасса. Также он предлагает включить в переговоры в
рамках нормандского формата представителей ДНР и ЛНР. Янукович призывает
мировых лидеров инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для
мониторинга расследования преступлений, совершенных на Майдане.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:45
Шойгу объявил о создании нового рода войск

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании войск информационных операций..»

сегодня, 15:30
В Москве поймали бросившую на морозе младенца женщину

Столичные полицейские задержали уроженку Средней Азии за оставление ребенка в опасности..»

сегодня, 15:13
Уральский пес оказался ярым фанатом Лепса

Крохотный тойтерьер по кличке Чарли живет в небольшом городке Миассе в Челябинской области. Три года назад хозяева заметили, что у их пса незаурядные музыкальные способности...»

сегодня, 14:46
Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде

Крайне нелепый инцидент произошел с москвичкой в подъезде жилого дома на Гончарном проезде. После секса с ухажером женщина так и не смогла определиться, изнасиловали ее или нет...»

сегодня, 14:45
В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна

В японском заповеднике Кумамото обнаружили шимпанзе с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна..»

сегодня, 14:31
Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко вновь заговорил о мифическом военном конфликте с Россией. Он полагает, что существует угроза полномасштабной войны между двумя государствами...»

сегодня, 14:29
Названы самые опасные районы столицы

Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»

сегодня, 14:00
Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:45
Шойгу объявил о создании нового рода войск

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании войск информационных операций..»

сегодня, 15:30
В Москве поймали бросившую на морозе младенца женщину

Столичные полицейские задержали уроженку Средней Азии за оставление ребенка в опасности..»

сегодня, 15:13
Уральский пес оказался ярым фанатом Лепса

Крохотный тойтерьер по кличке Чарли живет в небольшом городке Миассе в Челябинской области. Три года назад хозяева заметили, что у их пса незаурядные музыкальные способности...»

сегодня, 14:46
Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде

Крайне нелепый инцидент произошел с москвичкой в подъезде жилого дома на Гончарном проезде. После секса с ухажером женщина так и не смогла определиться, изнасиловали ее или нет...»

сегодня, 14:45
В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна

В японском заповеднике Кумамото обнаружили шимпанзе с трисомией по 22 хромосоме, обезьяньим аналогом синдрома Дауна..»

сегодня, 14:31
Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко вновь заговорил о мифическом военном конфликте с Россией. Он полагает, что существует угроза полномасштабной войны между двумя государствами...»

сегодня, 14:29
Названы самые опасные районы столицы

Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»

сегодня, 14:00
Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.