Япония заразилась истерией от Украины

Власти Японии направили России протест в связи с присвоением названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Этот очень напоминает недовольство Киева по поводу действий Москвы в Крыму. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что действия России противоречат позиции Страны восходящего солнца. "13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам", – добавил он.Суга отметил, что конфликтная ситуация не должна повлиять на ход консультаций с Москвой о мирном договоре, пишет ТАСС. По его словам, наличие таких проблем указывает на важность решения территориального вопроса. Япония готова продолжить переговоры с российской стороной, заключил генеральный секретарь кабмина. Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении имен пяти островам Курильской гряды. Земли были названы в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, экс-губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой. По итогам Второй мировой войны после капитуляции Японии к России отошли южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи. Однако Токио продолжает претендовать на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Претензии в адрес Москвы звучат и из Киева. В 2014 году в результате референдума Крым вошел в состав России, и уже три года Украина не хочет это признавать, воспринимая действия Кремля как враждебные.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»