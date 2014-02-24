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Японский монах стал визажистом у трансгендеров

25 января 2017, среда, 17:16 – ИА СОЧИ-24

Японский монах стал визажистом у трансгендеров
Японский монах стал визажистом у трансгендеров
Как известно, монахи-буддисты ведут аскетичный образ, противопоставляя его миру гламурной роскоши. Однако 26-летний священнослужитель Кодо Нисимура придерживается буддийских обрядов и в то же время примеряет на себя роль знаменитого визажиста.
После завершения обучения в буддийском монастыре в 2015 году и получения сана молодой монах из Токио участвовал в проекте
Out in Japan, который освещал видных членов японского ЛГБТ-сообщества. После серии фоторепортажей Нисимура занялся своего рода благотворительностью. Молодой человек предлагал женщинам-трансгендерам и другим людям, заинтересованным в знаниях о правильном макияже, бесплатные уроки визажа. "Когда я участвовал в фотосессии Out in Japan, я повстречал множество транссексуалов. Многие из них не были знакомы с косметикой, поэтому мне захотелось дать им совет", – вспоминает Нисимура. Сам он также использует весь косметический арсенал, делая себе макияж для участия в фотосессиях и различных шоу. Примечательно, что клиентками визажиста даже стали участницы конкурса "Мисс Вселенная-2014". В их числе и победительница шоу – колумбийка Паулина Вега. По словам Нисимуры, он долго сомневался, стоит ли ему совмещать моду и религию. Но духовный наставник помог молодому человеку прийти к верному решению. Учитель поддержал Кодо, сказав ему: "Абсолютно нормально, если твое занятие помогает донести твои идеи до людей". "Как монах, я хочу, чтобы все жили счастливо и в гармонии. Я верю, что искусство макияжа помогает мне быть счастливым, а если ты счастлив, это помогает быть добрее ко всем остальным", — полагает буддист-визажист.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»

сегодня, 19:44
Кличко упал и отжался

Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»

сегодня, 19:29
Как Киев наживается на бегстве украинцев

По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»

сегодня, 19:29
В центре Лиссабона паром протаранил причал

В центре Лиссабона случилось ЧП: паром, на борту которого находился 561 пассажир, протаранил причал..»

сегодня, 19:13
Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»

сегодня, 18:44
Нападение боевиков на отель попало на видео

В столице Сомали боевики совершили нападение на гостиницу Dayah..»

сегодня, 18:43
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