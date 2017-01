Японский монах стал визажистом у трансгендеров

25 января 2017, среда, 17:16 – ИА СОЧИ-24



Японский монах стал визажистом у трансгендеров

Как известно, монахи-буддисты ведут аскетичный образ, противопоставляя его миру гламурной роскоши. Однако 26-летний священнослужитель Кодо Нисимура придерживается буддийских обрядов и в то же время примеряет на себя роль знаменитого визажиста.После завершения обучения в буддийском монастыре в 2015 году и получения сана молодой монах из Токио участвовал в проектеOut in Japan, который освещал видных членов японского ЛГБТ-сообщества. После серии фоторепортажей Нисимура занялся своего рода благотворительностью. Молодой человек предлагал женщинам-трансгендерам и другим людям, заинтересованным в знаниях о правильном макияже, бесплатные уроки визажа. "Когда я участвовал в фотосессии Out in Japan, я повстречал множество транссексуалов. Многие из них не были знакомы с косметикой, поэтому мне захотелось дать им совет", – вспоминает Нисимура. Сам он также использует весь косметический арсенал, делая себе макияж для участия в фотосессиях и различных шоу. Примечательно, что клиентками визажиста даже стали участницы конкурса "Мисс Вселенная-2014". В их числе и победительница шоу – колумбийка Паулина Вега. По словам Нисимуры, он долго сомневался, стоит ли ему совмещать моду и религию. Но духовный наставник помог молодому человеку прийти к верному решению. Учитель поддержал Кодо, сказав ему: "Абсолютно нормально, если твое занятие помогает донести твои идеи до людей". "Как монах, я хочу, чтобы все жили счастливо и в гармонии. Я верю, что искусство макияжа помогает мне быть счастливым, а если ты счастлив, это помогает быть добрее ко всем остальным", — полагает буддист-визажист.

СОЧИ 24