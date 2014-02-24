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Яркие фото красавицы-жены Алиева

21 февраля 2017, вторник, 19:43 – ИА СОЧИ-24

Яркие фото красавицы-жены Алиева
Яркие фото красавицы-жены Алиева
Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана.
В указе президента страны Ильхама Алиева отмечается, что новое назначение произведено на основе действующей Конституции Азербайджана. Теперь эффектная первая леди должна будет взять на себя полномочия главы государства, если тот не сможет исполнять свои обязанности. Азербайджанский лидер объяснил назначение жены вице-президентом
ее успехами и эффективной многосторонней деятельностью. По словам Алиева, его супруга играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной жизни государства. "Она (Мехрибан Алиева. – Прим.ред.) в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", – заявил глава государства. Напомним, что должность вице-президента была введена по результатам референдума об изменениях в Конституцию Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016 года. Как сообщается на официальном сайте главы государства, Алиев лично представил нового заместителя своим подчиненным на заседании Совета безопасности страны. "Она
(Мехрибан Алиева. – Прим.ред.) также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр, и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне", – напомнил президент.Мехрибан Алиева также является заместителем главы правящей пропрезидентской партии "Новый Азербайджан". Напомним, эта партия позволяет главе государства проводить свои решения через парламент.Примечательно, что Мехрибан Пашаева появилась на свет 26 августа 1964 года в городе Баку в одной из самых уважаемых семей в Азербайджане. Ее дед – писатель и литературовед, профессор Мир Джалал Пашаев, второй дед – известный журналист и педагог Насир Имангулиев. Отец Мехрибан, Ариф Пашаев, – доктор физико-математических наук, ректор Национальной академии авиации Государственного концерна "Азербайджан Хава Йоллары". Мать, Аида Имангулиева, – доктор филологических наук, профессор востоковедения, литературовед, критик и переводчик, работала директором Института востоковедения Академии Наук Азербайджана.
В 1982 году по окончании средней школы Мехрибан поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н. Нариманова, который закончила
в 1988 году с красным дипломом. 22 декабря 1983 года, будучи студенткой, Мехрибан вышла замуж за будущего президента страны Ильхама Алиева.Еще во время учебы в вузе Алиева родила мужу дочерей Лейлу и Арзу. Спустя десять лет у супружеской пары родился продолжатель фамилии, сын Гейдар.Супруга азербайджанского лидера всегда находится в центре общественного внимания. Это неудивительно, ведь Мехрибан Алиева неизменно фигурирует в списке самых красивых первых леди мира.В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в стране, Мехрибан Алиева была удостоена звания "Женщина года". Однако она стала самой влиятельной женщиной Азербайджана не только благодаря своей ослепительной внешности.
Первая леди Азербайджана обладает удивительной способностью успевать везде одновременно. Она мать троих детей, видный общественный деятель, а теперь еще и второе по значимости лицо в государственном устройстве страны.Тем временем
в Twitter появилось множество постов, посвященных распоряжению Ильхама Алиева назначить свою супругу Мехрибан на должность первого вице-президента республики. При этом пользователи Сети неоднозначно оценили решение президента Азербайджана. "Все так удивлены, что вице-президентом Азербайджана стала жена президента, будто бы ранее президентом Азербайджана не стал сын президента", — прокомментировал решение Алиева один из пользователей. Многих микроблогеров новость из Азербайджана рассмешила. "Вот это я понимаю "переписал имущество на супругу"", – написал пользователь Dimsmirnov175. Некоторые насмешливо упрекнули критиков Алиева в банальной зависти. "Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом, а ты сидишь как сыч холостой", – с иронией заметил пользователь Atticusflinch.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях...»

вчера, 21:45
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"

Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы...»

вчера, 21:30
Лондону приснился взрыв российской бомбы в Арктике

Британские СМИ сообщили о возможном взрыве российской атомной бомбы на территории Арктики. Они связали выброс радиоактивных частиц в этом регионе с различными испытаниями вооружения, хотя этому нет никакого подтверждения...»

вчера, 21:15
Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому

В СИЗО потерял сознание экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который является фигурантом дела о хищении..»

вчера, 20:59
Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец

Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Однако через некоторое время олигарха задержали по требованию испанской короны...»

вчера, 19:43
Яркие фото красавицы-жены Алиева

Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»

вчера, 19:43
Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля

Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?..»
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