Яркие высказывания Виталия Чуркина

20 февраля 2017, понедельник, 22:29 – ИА СОЧИ-24



Яркие высказывания Виталия Чуркина

Ушел из жизни один из ярчайших дипломатов – представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он скончался в Нью-Йорке, на своем рабочем месте за день до 65-летия. Dni.Ru собрали самые эмоциональные высказывания Виталия Ивановича, которые запомнились не только мировым политикам, но и простым людям.В детстве Виталий Чуркин мечтал играть в кино, подростком ондаже снялся в нескольких фильмах. Возможно поэтому яркие выступления в егодипломатической карьере были так наполнены эмоциями и переживаниями. Одной изсамых таких эмоционально заряженных речей стала отповедь министру иностранныхдел Украины Павлу Климкину сразу же после катастрофы малайзийского"Боинга" в 2014 году. На заседании Совета безопасности ООН Климкинпопытался переложить ответственность за катастрофу в небе над Украиной наРоссию. Один за другим Чуркин задавал неудобные вопросы украинскому дипломату.На трибуне ООН великолепный оратор Виталий Чуркин десять летподряд отстаивал интересы России. Последние три года, когда США и ЕС ввели противРоссии санкции из-за событий на Украине и возвращении Крыма, постпреду не разприходилось объяснять всему миру, что Россия не является стороной конфликта, аподавляющее большинство граждан полуострова высказались за присоединение кРоссии. Вот как Чуркин прокомментировал доклад управления Верховного комиссараООН по правам человека о ситуации на Украине и приход к власти в Киеве людей,которым еще год назад, по словам постпреда, никто из европейцев и руки бы неподал.Особую "любовь" питал Виталий Чуркин кпредставителю США при ООН Саманте Пауэр. После ее едких комментариев оприсоединении Крыма к России, дипломат как-то сравнил выступление коллеги с публикациями вбульварной прессе.Без внимания Виталия Чуркина не осталось и горячееобсуждение скандальной группы Pussy Riot. После того как участницы группы былирадушно приняты постоянным представителем США при ООН Самантой Пауэр, Чуркин такпрокомментировал эту встречу: "А сама она еще не присоединилась к группе?Я думал, она пригласит их выступить в Вашингтонском кафедральном соборе. Может,они даже организуют мировое турне – Собор Святого Петра в Риме, Мекка вСаудовской Аравии и Стена плача в Иерусалиме". В заключении российский дипломат с ирониейдобавил: "Если посол Пауэр не оправдает моих ожиданий, я буду разочарован".Когда нападки Саманты Пауэр в адрес России достигли апогея,Виталий Чуркин не удержался и ответил на ее вопрос о том, какое посланиенеобходимо отправить нашей стране, чтобы она услышала США. Российский дипломат предложил ейнаправить послание в Вашингтон с просьбой умерить свои геополитические амбиции."Тогда не только соседи России, но и многие другие страны по всему мирувздохнут с облегчением", – сказал Виталий Чуркин.После начала операции российских ВСК в Сирии, на ВиталияЧуркина в ООН обрушилась новая порция критики со стороны США и их союзников. Кобвинениям в адрес России, касающихся авиаударов по мирному населению присоединилсяпостпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. Он потребовал прекратитьатаки, в ответ на эти слова Виталий Чуркин предложил прекратить поддерживать"всякий сброд по всему миру". "Действительно, прекратите сейчасподдерживать разный сброд по всему миру – экстремистов, террористов и разныхпрочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще, прекратитевмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальныепривычки, оставьте мир в покое", – сказал российский дипломат.По этому же поводу Виталий Чуркин ответил и заместителюгенерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивену О'Брайену, которыйпытался обвинить Россию в атаках на мирных сирийских жителей. "Если бы намнужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи,мы пошли бы в театр. От ооновцев, особенно руководителей секретариата ООН,когда они приглашаются на заседания Совета Безопасности, ждешь объективногоанализа происходящего. У вас это явно не получилось".Но, несмотря на высокую должность и дипломатический статус вООН, дипломат Виталий Чуркин не чужд был и юмору. Некоторые его высказывания о казалосьбы вполне себе серьезных вещах, он мог запросто облечь в сатирическую форму."Россию обвиняли во всех смертных грехах, вплоть до лесных пожаров вавгустовскую жару", – изрек Чуркин еще в 2008 году, выступая как обычно назаседании Совбеза ООН."Если бы в нашем зале появился бы инопланетянин, топосле того, как он послушал бы нашу дискуссию, его сердце переполнилось быгордостью за членов Совета Безопасности. Какие принципиальные люди!"И, наконец, самое последнее высказывание Виталия Чуркина нату же "больную" тему отношений США и России. В декабре 2016 года российскийдипломат жестко ответил американской коллеге Саманте Пауэр, призвав ее не строитьиз себя мать Терезу.

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