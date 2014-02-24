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Яркие высказывания Виталия Чуркина

20 февраля 2017, понедельник, 22:29 – ИА СОЧИ-24

Яркие высказывания Виталия Чуркина
Яркие высказывания Виталия Чуркина
Ушел из жизни один из ярчайших дипломатов – представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он скончался в Нью-Йорке, на своем рабочем месте за день до 65-летия. Dni.Ru собрали самые эмоциональные высказывания Виталия Ивановича, которые запомнились не только мировым политикам, но и простым людям.
В детстве Виталий Чуркин мечтал играть в кино, подростком он
даже снялся в нескольких фильмах. Возможно поэтому яркие выступления в его
дипломатической карьере были так наполнены эмоциями и переживаниями. Одной из
самых таких эмоционально заряженных речей стала отповедь министру иностранных
дел Украины Павлу Климкину сразу же после катастрофы малайзийского
"Боинга" в 2014 году. На заседании Совета безопасности ООН Климкин
попытался переложить ответственность за катастрофу в небе над Украиной на
Россию. Один за другим Чуркин задавал неудобные вопросы украинскому дипломату.


На трибуне ООН великолепный оратор Виталий Чуркин десять лет
подряд отстаивал интересы России. Последние три года, когда США и ЕС ввели против
России санкции из-за событий на Украине и возвращении Крыма, постпреду не раз
приходилось объяснять всему миру, что Россия не является стороной конфликта, а
подавляющее большинство граждан полуострова высказались за присоединение к
России. Вот как Чуркин прокомментировал доклад управления Верховного комиссара
ООН по правам человека о ситуации на Украине и приход к власти в Киеве людей,
которым еще год назад, по словам постпреда, никто из европейцев и руки бы не
подал.

Особую "любовь" питал Виталий Чуркин к
представителю США при ООН Саманте Пауэр. После ее едких комментариев о
присоединении Крыма к России, дипломат как-то сравнил выступление коллеги с публикациями в
бульварной прессе.

Без внимания Виталия Чуркина не осталось и горячее
обсуждение скандальной группы Pussy Riot. После того как участницы группы были
радушно приняты постоянным представителем США при ООН Самантой Пауэр, Чуркин так
прокомментировал эту встречу: "А сама она еще не присоединилась к группе?
Я думал, она пригласит их выступить в Вашингтонском кафедральном соборе. Может,
они даже организуют мировое турне – Собор Святого Петра в Риме, Мекка в
Саудовской Аравии и Стена плача в Иерусалиме".  В заключении российский дипломат с иронией
добавил: "Если посол Пауэр не оправдает моих ожиданий, я буду разочарован".Когда нападки Саманты Пауэр в адрес России достигли апогея,
Виталий Чуркин не удержался и ответил на ее вопрос о том, какое послание
необходимо отправить нашей стране, чтобы она услышала США. Российский дипломат  предложил ей
направить послание в Вашингтон с просьбой умерить свои геополитические амбиции.
"Тогда не только соседи России, но и многие другие страны по всему миру
вздохнут с облегчением", – сказал Виталий Чуркин.

После начала операции российских ВСК в Сирии, на Виталия
Чуркина в ООН обрушилась новая порция критики со стороны США и их союзников. К
обвинениям в адрес России, касающихся авиаударов по мирному населению присоединился
постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. Он потребовал прекратить
атаки, в ответ на эти слова Виталий Чуркин предложил прекратить поддерживать
"всякий сброд по всему миру". "Действительно, прекратите сейчас
поддерживать разный сброд по всему миру – экстремистов, террористов и разных
прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще, прекратите
вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные
привычки, оставьте мир в покое", – сказал российский дипломат.

По этому же поводу Виталий Чуркин ответил и заместителю
генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивену О'Брайену, который
пытался обвинить Россию в атаках на мирных сирийских жителей. "Если бы нам
нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи,
мы пошли бы в театр. От ооновцев, особенно руководителей секретариата ООН,
когда они приглашаются на заседания Совета Безопасности, ждешь объективного
анализа происходящего. У вас это явно не получилось".

Но, несмотря на высокую должность и дипломатический статус в
ООН, дипломат Виталий Чуркин не чужд был и юмору. Некоторые его высказывания о казалось
бы вполне себе серьезных вещах, он мог запросто облечь в сатирическую форму.
"Россию обвиняли во всех смертных грехах, вплоть до лесных пожаров в
августовскую жару", – изрек Чуркин еще в 2008 году, выступая как обычно на
заседании Совбеза ООН.

"Если бы в нашем зале появился бы инопланетянин, то
после того, как он послушал бы нашу дискуссию, его сердце переполнилось бы
гордостью за членов Совета Безопасности. Какие принципиальные люди!"

И, наконец, самое последнее высказывание Виталия Чуркина на
ту же "больную" тему отношений США и России. В декабре 2016 года российский
дипломат жестко ответил американской коллеге Саманте Пауэр, призвав ее не строить
из себя мать Терезу.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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