Ярослав Нилов: Идея маткапитала себя не изжила

13 марта 2017, понедельник, 14:15 – ИА СОЧИ-24



Ярослав Нилов: Идея маткапитала себя не изжила

Озвученная депутатом Госдумы Сергеем Вострецовым идея об отмене выплаты материнского капитала и замены его на некие социальные выплаты преждевременна. По словам главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данная инициатива носит сугубо частный характер и даже не обсуждалась в нижней палате парламента.Депутат скептически оценил идею коллеги Сергея Вострецова иглавы Национального родительского комитета Ирины Волынец о замене материнскогокапитала на гибкую систему поддержки семей. Как подчеркнул Ярослав Нилов, этаинициатива еще не оформилась в законопроект и не было внесена на рассмотрение законодателей."Это предложение представлено в дискуссионном порядке,– заявил парламентарий. – Как и любую инициативу в социальной сфере, ее ещепредстоит всесторонне проанализировать, чтобы понять, какими рисками оначревата".Нилов отметил, что не разделяет мнение о том,что идея маткапитала себя изжила. "На мой взгляд, это не так – просто еенеобходимо адаптировать к нынешним реалиям исходя из демографической ситуации вкаждом регионе", – считает глава думского комитета.Он призвал всесторонне подходить к оценке озвученного ранеепредложения. "Возможно, кто-то из получателей материнского капитала,который в нынешнем виде означает определенную гарантию будущего для ребенка,предпочтет приличную сумму здесь и сейчас, – сказал Ярослав Нилов. – Однаковполне может сложиться ситуация, когда государство может отказаться от своихобязательств и прекратить эти выплаты, сославшись на нехватку денег в бюджете".По мнению законодателя, с начала реализации программавыделения материнского капитала позволила решить ряд демографическихвопросов в масштабах целой страны. "Однако сейчас, я считаю, он не долженравнозначно распространяться на все регионы – пришло время использовать этотстимул только там, где нужно спасать демографическую ситуацию", – уверенНилов.По его мнению, выплата необходима только в техрегионах, где есть потребность в увеличении рождаемости. Напомним, ранее СергейВострецов и Ирина Волынец предложили ввести более гибкую систему поддержкисемей вместо материнского капитала. Так, предлагалось ввести ежемесячные выплатына родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет – 3000 рублей за одногоребенка, 8000 – за двоих и 15 000 рублей – за троих детей.

СОЧИ 24