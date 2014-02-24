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Ярослав Нилов: Идея маткапитала себя не изжила
13 марта 2017, понедельник, 14:15 – ИА СОЧИ-24
Депутат скептически оценил идею коллеги Сергея Вострецова и
главы Национального родительского комитета Ирины Волынец о замене материнского
капитала на гибкую систему поддержки семей. Как подчеркнул Ярослав Нилов, эта
инициатива еще не оформилась в законопроект и не было внесена на рассмотрение законодателей.
"Это предложение представлено в дискуссионном порядке,
– заявил парламентарий. – Как и любую инициативу в социальной сфере, ее еще
предстоит всесторонне проанализировать, чтобы понять, какими рисками она
чревата".Нилов отметил, что не разделяет мнение о том,
что идея маткапитала себя изжила. "На мой взгляд, это не так – просто ее
необходимо адаптировать к нынешним реалиям исходя из демографической ситуации в
каждом регионе", – считает глава думского комитета.Он призвал всесторонне подходить к оценке озвученного ранее
предложения. "Возможно, кто-то из получателей материнского капитала,
который в нынешнем виде означает определенную гарантию будущего для ребенка,
предпочтет приличную сумму здесь и сейчас, – сказал Ярослав Нилов. – Однако
вполне может сложиться ситуация, когда государство может отказаться от своих
обязательств и прекратить эти выплаты, сославшись на нехватку денег в бюджете".
По мнению законодателя, с начала реализации программа
выделения материнского капитала позволила решить ряд демографических
вопросов в масштабах целой страны. "Однако сейчас, я считаю, он не должен
равнозначно распространяться на все регионы – пришло время использовать этот
стимул только там, где нужно спасать демографическую ситуацию", – уверен
Нилов.По его мнению, выплата необходима только в тех
регионах, где есть потребность в увеличении рождаемости. Напомним, ранее Сергей
Вострецов и Ирина Волынец предложили ввести более гибкую систему поддержки
семей вместо материнского капитала. Так, предлагалось ввести ежемесячные выплаты
на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет – 3000 рублей за одного
ребенка, 8000 – за двоих и 15 000 рублей – за троих детей.
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