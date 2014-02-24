За "Адмиралом Кузнецовым" следят три корабля НАТО

Российская авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит "Адмирал Кузнецов", возвращается из похода в Средиземноморье на базу в Североморск. Во время прохождения вдоль побережья Норвегии за российскими силами наблюдают три корабля НАТО – британский фрегат "Сент-Олбанс", норвежский фрегат "Руаль Амундсен" и немецкий вспомогательный корабль, сообщает "Газета.ru". До этого за "Адмиралом Кузнецовым" и его сопровождением у берегов Англии следили по меньшей мере шесть судов.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»