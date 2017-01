За что мстила России "печенюшница" Нуланд

26 января 2017, четверг, 16:29 – ИА СОЧИ-24



За что мстила России "печенюшница" Нуланд

Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США.Карьерный дипломат Виктория Нуланд известна как своимиэксцентричными выходками, так и жесткими – а порой и нецензурными –высказываниями. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии потрудиласьна славу. Последнее поле ее деятельности – Украина. Здесь, видимо, ей пришлосьпотратить много сил. И не только на украинцев, но и на непонятливых европейцев:в телефонном разговоре с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом дипломат послала весьЕвросоюз по известному адресу.А начиналось все почти благостной картиной: американскаятетушка кормила печеньками борцов за свободу Украины на Майдане. Правда, самаНуланд утверждала потом, что это были сэндвичи. Угощение оказалось непростым:последствия Майдана по сей день расхлебывает не только Украина, но и ее соседи.О том, где Виктория почерпнула познания нецензурной лексики,рассказала позже ее коллега по Госдепу Джейн Псаки. Оказывается, ругатьсяэксперта по европейским делам научили на советском торговом судне. Молодойдипломат в восьмимесячном плавании постигала глубины загадочной русской души,подрабатывая заодно переводчиком."Я научилась пить на борту советского рыболовноготраулера, когда мне было 20 с небольшим. Поэтому до сих пор моим любимымнапитком остается ледяная "Столичная" с видом на океан", -заявила дипломат в интервью американскому изданию New York Times в 2012 году. Вообще, в биографии американского политика немало белых пятен.Но некоторые факты ее бурной жизни временами всплывали на поверхность. Каквыяснилось, морская эпопея была не первым контактом Виктории с заокеанскойцивилизацией. Посетив в рамках своей борьбы за "свободную Украину"Одессу, Нуланд рассказала, что когда-то работала по обмену пионервожатой в тамошнемлагере "Молодая гвардия". "Ба, да это же та самая Вики!" -удивились тогда ее коллеги по педагогическому эксперименту. В их числе была иписательница Инна Метельская-Шереметьева."Однажды в лагере я до крови подралась с однойамериканской девушкой, тоже вожатой, которая развлекалась тем, что бросаласемечки в пыль и смеялась, глядя, как малышня подбирает и ест эти грязныесемечки", – написала Метельская-Шереметьева в Facebook. По словам писательницы, еесурово наказали за ненадлежащее обращение с иностранной гражданкой. Почему же Викторию так тянуло на Украину – и особенно вОдессу? Видно, голос крови. Ее дедушка и бабушка – Мейер и Вицше Нудельманы -жили в Бессарабии в селе Новоселица под Одессой. Семейство перебралось вАмерику после революции 1917 года в России. Русский язык для Викториипрактически такой же родной, как и английский, на нем говорили члены семьидома. Отец Виктории – Шервин – сменил фамилию Нудельман на Нуланд.Профессор Йельского университета преподавал историю медицины и биоэтику. Примечательно,что Дональд Каган, профессор того же университета, приходится свекром Виктории.Шервин Нуланд основал неоконсерваторское движение Project for the NewAmerican Century. Соучредитель проекта "Новый американский век" –муж Виктории, Роберт Каган. Проект ставит своей целью утверждение глобальногоамериканского лидерства. В этом русле и трудилась миссис Нуланд. Она отвечалаза политику США в Советском Союзе и странах Кавказа. После распада СССР, с 1991по 1993 годы, тесно сотрудничала с правительством Ельцина. А за уничтожениеЮгославии Виктория получила медаль Министерства обороны США. Этих фактов вполнедостаточно, чтобы составить портрет дамы, которая наконец-то покидает Госдеп.

СОЧИ 24