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За что мстила России "печенюшница" Нуланд
26 января 2017, четверг, 16:29 – ИА СОЧИ-24
Карьерный дипломат Виктория Нуланд известна как своими
эксцентричными выходками, так и жесткими – а порой и нецензурными –
высказываниями. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии потрудилась
на славу. Последнее поле ее деятельности – Украина. Здесь, видимо, ей пришлось
потратить много сил. И не только на украинцев, но и на непонятливых европейцев:
в телефонном разговоре с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом дипломат послала весь
Евросоюз по известному адресу.А начиналось все почти благостной картиной: американская
тетушка кормила печеньками борцов за свободу Украины на Майдане. Правда, сама
Нуланд утверждала потом, что это были сэндвичи. Угощение оказалось непростым:
последствия Майдана по сей день расхлебывает не только Украина, но и ее соседи.
О том, где Виктория почерпнула познания нецензурной лексики,
рассказала позже ее коллега по Госдепу Джейн Псаки. Оказывается, ругаться
эксперта по европейским делам научили на советском торговом судне. Молодой
дипломат в восьмимесячном плавании постигала глубины загадочной русской души,
подрабатывая заодно переводчиком.
"Я научилась пить на борту советского рыболовного
траулера, когда мне было 20 с небольшим. Поэтому до сих пор моим любимым
напитком остается ледяная "Столичная" с видом на океан", -
заявила дипломат в интервью американскому изданию New York Times в 2012 году. Вообще, в биографии американского политика немало белых пятен.
Но некоторые факты ее бурной жизни временами всплывали на поверхность. Как
выяснилось, морская эпопея была не первым контактом Виктории с заокеанской
цивилизацией. Посетив в рамках своей борьбы за "свободную Украину"
Одессу, Нуланд рассказала, что когда-то работала по обмену пионервожатой в тамошнем
лагере "Молодая гвардия". "Ба, да это же та самая Вики!" -
удивились тогда ее коллеги по педагогическому эксперименту. В их числе была и
писательница Инна Метельская-Шереметьева."Однажды в лагере я до крови подралась с одной
американской девушкой, тоже вожатой, которая развлекалась тем, что бросала
семечки в пыль и смеялась, глядя, как малышня подбирает и ест эти грязные
семечки", – написала Метельская-Шереметьева в Facebook. По словам писательницы, ее
сурово наказали за ненадлежащее обращение с иностранной гражданкой. Почему же Викторию так тянуло на Украину – и особенно в
Одессу? Видно, голос крови. Ее дедушка и бабушка – Мейер и Вицше Нудельманы -
жили в Бессарабии в селе Новоселица под Одессой. Семейство перебралось в
Америку после революции 1917 года в России. Русский язык для Виктории
практически такой же родной, как и английский, на нем говорили члены семьи
дома. Отец Виктории – Шервин – сменил фамилию Нудельман на Нуланд.
Профессор Йельского университета преподавал историю медицины и биоэтику. Примечательно,
что Дональд Каган, профессор того же университета, приходится свекром Виктории.
Шервин Нуланд основал неоконсерваторское движение Project for the New
American Century. Соучредитель проекта "Новый американский век" –
муж Виктории, Роберт Каган. Проект ставит своей целью утверждение глобального
американского лидерства. В этом русле и трудилась миссис Нуланд. Она отвечала
за политику США в Советском Союзе и странах Кавказа. После распада СССР, с 1991
по 1993 годы, тесно сотрудничала с правительством Ельцина. А за уничтожение
Югославии Виктория получила медаль Министерства обороны США. Этих фактов вполне
достаточно, чтобы составить портрет дамы, которая наконец-то покидает Госдеп.
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