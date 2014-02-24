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За что россияне ненавидят Гайдара
19 марта 2017, воскресенье, 10:15 – ИА СОЧИ-24
Масштабный эксперимент по искусственному обеднению миллионов
– чтобы заставить их много работать за кусок хлеба и раскрутить маховик
экономики. Так вкратце излагают суть программы Гайдара критики его реформ. Сочувствующие, в свою очередь, утверждают: страна нуждалась
в радикальных переменах в экономике, много лет существовавшей в виде планового
хозяйства. Реформы Гайдара послужили рычагом, создавшим в России свободный
рынок – через либерализацию розничных цен, реорганизацию налоговой системы и
создание новой системы внешней торговли. Эксперты из команды Гайдара обосновывали необходимость
"шоковой терапии" тем, что плановая экономика (на деле столкнувшаяся
с первым серьезным кризисом) дышит на ладан. Беспощадной критике подвергалось
все, так или иначе связанное с советской историей. Как утверждают противники
гайдаровской теории, дефицит основных товаров искусственно создавался
указаниями сверху – к примеру, одновременно закрылась на ремонт половина
табачных фабрик страны.Гайдар и его команда убеждали население, что трудности
переходного периода временные. Однако многим и этого небольшого промежутка
хватило, чтобы полностью прочувствовать все прелести модели свободной
конкуренции мелкого бизнеса периода раннего капитализма: обесценивание
сбережений населения, гиперинфляцию, спад производства, резкое снижение
среднего уровня жизни, рост дифференциации доходов. Первым шагом стала либерализация цен 2 января 1992 года. Это
подразумевало собой формирование стоимости товаров и услуг с помощью рыночных
механизмов. Резкий переход к свободному ценообразованию стал сильнейшим
потрясением для экономики всей страны.Одновременно была проведена и либерализация внешней
торговли. Дисбаланс цен на внутреннем и внешнем рынке привел к тому, что
организации, занимающиеся внешней торговлей, стали получать сверхприбыли. Было
выгодно не вкладывать деньги в производство, а заниматься перепродажей сырья.
Это привело к росту коррупции и концентрации значительных капиталов в руках
отдельных людей, которых позже принято было называть олигархами. Сопутствующим
фактором стал разгул бандитизма.Неотъемлемой частью "шоковой терапии" стала приватизация
государственного имущества. Началась она в 1993 году, однако основы были
заложены тем же Гайдаром. Как отмечают эксперты, с одной стороны, государству
удалось избавиться от большинства убыточных предприятий, тем самым освободив
бюджетные деньги для других целей. В то же время, за бесценок были проданы
фабрики и заводы, которые при умелом руководстве могли приносить немалую
прибыль. Большинство предприятий в итоге сконцентрировалось в руках небольшой
группы олигархов.Споры экспертов, конечно, важны – возможно, они
когда-нибудь и установят истину. Но есть еще память народа – страшная сила. В
русском языке есть выражение, обозначающее крайнюю степень мошенничества,
шулерства – "объегорить". Теперь к нему добавилось еще одно –
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