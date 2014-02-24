За что россияне ненавидят Гайдара

19 марта 2017, воскресенье, 10:15 – ИА СОЧИ-24



За что россияне ненавидят Гайдара

Имя Егора Гайдара у многих россиян вызывает неприятные воспоминания о "лихих девяностых". Разработанные им экономические реформы, по замыслу, должны были избавить страну от "коммунистического прошлого". О пользе такой "шоковой терапии" до сих пор идут жаркие споры.Масштабный эксперимент по искусственному обеднению миллионов– чтобы заставить их много работать за кусок хлеба и раскрутить маховикэкономики. Так вкратце излагают суть программы Гайдара критики его реформ. Сочувствующие, в свою очередь, утверждают: страна нуждаласьв радикальных переменах в экономике, много лет существовавшей в виде плановогохозяйства. Реформы Гайдара послужили рычагом, создавшим в России свободныйрынок – через либерализацию розничных цен, реорганизацию налоговой системы исоздание новой системы внешней торговли. Эксперты из команды Гайдара обосновывали необходимость"шоковой терапии" тем, что плановая экономика (на деле столкнувшаясяс первым серьезным кризисом) дышит на ладан. Беспощадной критике подвергалосьвсе, так или иначе связанное с советской историей. Как утверждают противникигайдаровской теории, дефицит основных товаров искусственно создавалсяуказаниями сверху – к примеру, одновременно закрылась на ремонт половинатабачных фабрик страны.Гайдар и его команда убеждали население, что трудностипереходного периода временные. Однако многим и этого небольшого промежуткахватило, чтобы полностью прочувствовать все прелести модели свободнойконкуренции мелкого бизнеса периода раннего капитализма: обесцениваниесбережений населения, гиперинфляцию, спад производства, резкое снижениесреднего уровня жизни, рост дифференциации доходов. Первым шагом стала либерализация цен 2 января 1992 года. Этоподразумевало собой формирование стоимости товаров и услуг с помощью рыночныхмеханизмов. Резкий переход к свободному ценообразованию стал сильнейшимпотрясением для экономики всей страны.Одновременно была проведена и либерализация внешнейторговли. Дисбаланс цен на внутреннем и внешнем рынке привел к тому, чтоорганизации, занимающиеся внешней торговлей, стали получать сверхприбыли. Быловыгодно не вкладывать деньги в производство, а заниматься перепродажей сырья.Это привело к росту коррупции и концентрации значительных капиталов в рукахотдельных людей, которых позже принято было называть олигархами. Сопутствующимфактором стал разгул бандитизма.Неотъемлемой частью "шоковой терапии" стала приватизациягосударственного имущества. Началась она в 1993 году, однако основы былизаложены тем же Гайдаром. Как отмечают эксперты, с одной стороны, государствуудалось избавиться от большинства убыточных предприятий, тем самым освободивбюджетные деньги для других целей. В то же время, за бесценок были проданыфабрики и заводы, которые при умелом руководстве могли приносить немалуюприбыль. Большинство предприятий в итоге сконцентрировалось в руках небольшойгруппы олигархов.Споры экспертов, конечно, важны – возможно, оникогда-нибудь и установят истину. Но есть еще память народа – страшная сила. Врусском языке есть выражение, обозначающее крайнюю степень мошенничества,шулерства – "объегорить". Теперь к нему добавилось еще одно –

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