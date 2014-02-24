За что травят изнасилованную Диану Шурыгину

22 февраля 2017, среда, 20:15 – ИА СОЧИ-24



За что травят изнасилованную Диану Шурыгину

Юная жительница Ульяновска Диана Шурыгина утверждает, что в 16 лет стала жертвой насильника. Когда эта история была предана огласке, выяснилось: многие россияне не считают Диану жертвой.Весной прошлого года Диана Шурыгина отправилась на вечеринку в малознакомую компанию. После этого она обвинила молодого человека в изнасиловании, в результате чего он угодил за решетку. После выхода в эфир ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" с участием Дианы, девушка стала жертвой нападок как в Сети, так и в реальной жизни.Отношение к такому тяжкому преступлению, как изнасилование, в российском обществе сложилось непростое. Во многом этому способствовал распространенный миф о том, что преступника зачастую провоцирует сама потерпевшая. Надела короткую юбку, пошла в клуб, выпила бокал вина – все, в глазах многих мужчин это выглядит так, словно девушка тем самым соглашается на секс с ними.Именно из-за этого мифа львиная доля преступлений на сексуальной почве остается безнаказанной. Жертвы изнасилования боятся обращаться в правоохранительные органы, чтобы самим избежать порицания и огласки.Помимо юридически-правовой стороны у преступлений на сексуальной почве есть и морально-этический аспект. Не секрет, что в молодежной среде широко распространена так называемая вписка – иными словами, многолюдная тусовка, сопровождаемая большим количеством алкоголя, громкой музыкой, разговорами "за жизнь" и прочими радостями, не исключающими секс.Иногда все проходит гладко, и единственным неприятным последствием такой коллективной "ночевки" становится утреннее похмелье. Но порой вечеринки в алкогольном угаре заканчиваются печально, оборачиваясь сломанными судьбами их участников. Так произошло и на этот раз. История, случившаяся в Ульяновске, расколола российское общество на два противоположных лагеря. Вопросов остается много, но уже ясно одно: равнодушных нет.Одни убеждены: обвиненный в изнасиловании девушки Сергей Семенов совершил тяжкое преступление и должен ответить по всей строгости закона. Другие считают, что во всем виновата юная Диана, а молодой человек стал жертвой оговора и несправедливого решения суда. Издание Dni.Ru решило разобраться в этой истории. Но для начала вспомним, как развивались события. В конце января 17-летняя Диана Шурыгина появилась в студии программы "Пусть говорят", чтобы поделиться печальной историей о том, как стала жертвой преступления. Девушка рассказала, чтовсе произошло в ночь на 1 апреля 2016 года на вечеринке в арендованном доме, куда 16-летнюю – на тот момент – Диану позвала подруга. Несмотря на то, что среди гостей были несовершеннолетние, веселая компания молодых людей не ограничивала себя в алкогольных напитках.Диана позже заявила, что 21-летний Сергей Семенов, с которым она познакомилась в тот вечер, сначала уединился с ней в одной из комнат, а затем избил и изнасиловал. При этом, как утверждает девушка, "она выпила совсем немного водки". Родители девушки не стали скрывать факт изнасилования. Сначала они подали в суд на молодого человека, а затем вместе с дочерью приняли участие в телепрограмме "Пусть говорят". пусть говорят – кто виноватВо ходе телеэфира в студии "Пусть говорят" разгорелся скандал по поводу того, что несчастная Диана вовсе не выглядит жертвой циничного преступления. Зрители программы вспомнили, что во время первого эфира девушка держалась раскованно и даже смеялась.Гости в студии также осудили родителей девушки. Приглашенные эксперты не могли взять в толк, как взрослые люди могли разрешить несовершеннолетней девочке отправиться в коттедж на вечеринку в компанию незнакомых парней.Между тем Диана настаивает: Сергей знал о том, что ей было всего 16 лет. Однако молодой человек утверждает, что она не называла ему свой возраст. Кроме того, он отмечает развязное поведение девушки во время вечеринки. По его словам, она показывала татуировки и охотно пила водку. Семенов также заявил, что Шурыгина садилась ему на колени и оказывала знаки внимания. Экспертам в студии показалось странным, что ни Наталья, ни Диана не обратились в полицию сразу, чтобы по горячим следам разобраться в произошедшем. Они обвинили Шурыгиных в том, что семейство решило таким образом поправить свое материальное положение, обвинив молодого человека в изнасиловании. Мама девушки в свою очередь заявила, что сообщила о случившемся в правоохранительные органы, когда повезла дочь на экспертизу. Сергей тем временем утверждает, что во время полового акта раздавались телефонные звонки, но Диана не хотела брать трубку. Распечатка звонков подтвердила, что мама девушки неоднократно звонила дочери, но ответа не последовало.Во время эфира программы "Пусть говорят" Наталья Шурыгина призналась: она опасалась, что насильники могут попытаться свести счеты с жертвой, чтобы замести следы. Поэтому после того, как Диана по телефону сообщила ей об изнасиловании, посоветовала дочери успокоиться и любыми способами постараться сохранить себе жизнь.В то время, как Наталья Шурыгина во время программы изо всех сил защищала свою дочь, сама Диана была готова наброситься на гостей студии, осуждавших ее поведение. "Что ты несешь, обезьяна недоделанная?", – закричала Диана на одного из приглашенных экспертов перед телекамерами."Не надо удивляться, что вас травят, когда вы себя так ведете", – ответил гость. "Мы защищаемся как можем. А ты пришел, такой весь из себя крутой", – продолжила обвинять своих оппонентов девушка. Взгляд из колонии Тем временем Сергей Семенов, находящийся в колонии по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, настаивает на своей версии произошедшего. Он утверждает, что он не совершил ничего против воли девушки."Я лег с ней, обнял, она оказывала знаки внимания, она сама раздевалась и не сопротивлялась. Во время полового акта она вела себя раскрепощенно, то есть не давала понять, что какое-то насилие. Она не спала, как говорила в показаниях. Я вообще считаю, что невозможно засыпать и просыпаться, когда тебя насилуют, какое бы состояние не было. Она не кричала", – утверждает молодой человек. Во время телеинтервью Сергей обратился к Диане из колонии. "Диана, я хочу тебе сказать, чтобы ты одумалась и вела нормальный образ жизни, чтобы вся ситуация, которая с тобой произошла, стала для тебя уроком и твоим родителям. Я не хочу, чтобы была травля, мне это не нужно", – сказал молодой человек.Между тем Сергей не принес девушке своих извинений, так как вину свою не признает. В ходе судебного разбирательства он всеми способами пытался доказать свою непричастность к насилию. Он совершенно не согласен с обвинением и готов бороться до конца. Несмотря на то, что после апелляции срок наказания Семенова сократился с восьми до трех лет, он утверждает, что после тюрьмы его жизнь уже не будет прежней. Тем не менее парень надеется получить образование и наладить быт. Напомним, в декабре 2016 года Сергей Семенов был осужден на восемь лет и три месяца колонии строгого режима. Однако позже апелляционный суд снизил срок до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Несмотря на то, что вышестоящий суд смягчил наказание, молодой человек продолжает находиться в исправительном заведении, и обвинения в изнасиловании с него не сняты.Между тем свою единодушную позицию в этом деле высказали родственники осужденного. В ходе судебного разбирательства члены семьи Сергея заявили, что его оклеветали: Диана на вечеринке якобы была пьяна, а секс между молодыми людьми был по взаимному согласию. Защитники Семенова убеждены, что Шурыгины заявили на него в полицию, преследуя корыстные интересы. При этом мать Сергея утверждает: отец Дианы якобы вымогал у их семьи один миллион рублей. Взамен он обещал, что дочь откажется от обвинения и заберет назад свое заявление.Кроме того, сестра Сергея Семенова на суде дала показания, что уже после того, как у ее брата был половой контакт с Дианой, девушка согласилась на секс с другим гостем вечеринки. Свидетели также утверждали, что после всего случившегося Диана не выглядела подавленной. Они также отмечали, что у девушки отсутствовали характерные для жертвы изнасилования следы – например, синяки или кровоподтеки.Между тем сама пострадавшая рассказывала, что сопротивлялась и просила Сергея остановиться, но он применил силу. Именно этой версией и руководствовался суд при вынесении вердикта.Слово экспертуЧтобы разобраться во всех обстоятельствах этой громкой истории, издание Dni.Ru обратилось за комментарием к эксперту-юристу – члену Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Александру Хаминскому. Он рассказал, что после выступления девушки по телевидению в программеМалахова "Пусть говорят" посоветовался с врачами-психиатрами. По их мнению, однозначно имеет место абсолютно наигранное поведение. "Девочка высказывала заранее подготовленные штампы. Если будет пересмотр дела, и Диане назначат экспертизу, я уверен, что результатыбудут не в ее пользу. Потому что в том, что мы видели по телевидению, с точки зрения клинических психологов ипсихиатров, имеет место введение в заблуждение слушателей и зрителей. Этоабсолютно однозначно", – заключилАлександр Хаминский .Эксперт также отметил, что изначально суд первой инстанции назначил Семенову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. "То есть почти по верхней планке наказания, предполагающего наличие серьезных отягчающих обстоятельств – например, состояние алкогольного опьянения, или действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с нанесением ей побоев либо других увечий", – сказал юрист.Позже апелляционный суд отменил приговор и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Это принципиально иная мера наказания, подчеркнул Хаминский.С учетом того, что парень находился в следственном изоляторе, по прошествии полутора лет – это значит, уже в этом году – он, скорее всего, выйдет по условно-досрочному освобождению. "Это говорит о том, что суд первой инстанции вынес приговор, основываясь исключительно на словах девочки и руководствовался лишь ее рассказом. Это абсолютный нонсенс", – добавил эксперт.Кроме того, в тот вечер в доме было большое количество очевидцев, выступивших впоследствии в роде свидетелей. Они утверждают, что удар по лицу, который суд квалифицировал как нанесение побоев со стороны молодого человека, на самом деле нанес отец девушки, когда приехал забирать ее с вечеринки.Александр Хаминский обратил внимание на тот факт, что следствие не назначило две необходимых в данном случае экспертизы. Первая – это психолого-психиатрическаяэкспертиза – как жертвы, так и предполагаемого насильника. Вторая – судебная психиатрическая экспертиза, включающая психо-физиологическое обследование, иными словами, "детектор лжи"."Три года, назначенные по новому приговору – это, по сути, реверанс в сторону нижестоящего суда и следствия, чтобы не отменить приговор, основанный на абсолютно голословных и неподтвержденных доказательствами обстоятельствах", – заключил Александр Хаминский. Более того, эксперт убежден: в связи со значительным изменением срока наказания у Сергея Семенова появилась возможность подать иск о привлечении девушки к уголовной ответственности по статье 306 "За заведомо ложный донос и сообщение недостоверных сведений".Жертвы или изгои?По данным правоохранительных органов, количество тяжких преступлений в России каждый год значительно снижается. Так, по официальной статистике, в 2016 году в стране было зарегистрировано "лишь" 3839 изнасилований и покушений на изнасилование.Однако, по мнению независимых экспертов, только 12% жертв насильников обращаются в полицию. И это происходит зачастую лишь из-за того, что дело по каким-то причинам становится достоянием общественности и "замолчать" его не удастся.Так, за последние годы в России произошло несколько громких изнасилований, о которых стало известно после того, как насильники выложили видео преступления в Сеть. Самые известные из них – история в Новосибирске с 16-летней студенткой техникума Анной Шатовой в 2014 году, и случай в Москве с 18-летней Ириной Сычевой в 2015 году.Все подсудимые отрицали свою вину, однако получили внушительные сроки заключения. Примечательно, что в обоих случаях сами жертвы изнасилования превращались в объекты травли, обвинений и угроз.Не миновала этой грустной участи и Диана Шурыгина. Во время ток-шоу Андрея Малахова зрители обвинили девушку в том, что она была вызывающе одета, а после дозы алкоголя сама спровоцировала молодого человека на близость. В ответ Диана не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Она рассказала, что после выхода программы стала жертвой непрекращающейся травли и проявлений ненависти. По словам девушки, недоброжелатели пишут ей гадости в Сети, преследуют на улице. В результате семье Шурыгиных несколько раз пришлось сменить место жительства. "Все, что происходит – это ужасно. Я не знала, что столько таких людей", – призналась девушка сквозь слезы.Однако потерпевшая девушка не упустила возможности подлить масла в огонь, вызвав новый всплеск осуждения в свой адрес. И если в первых выпусках "Пусть говорят" Диана еще как-то пыталась предстать перед зрителями кроткой овечкой, то во время последнего эфира она, как говорится, "показала зубы". Кончилось все тем, что несчастная "жертва" пожелала гостям студии "всем сдохнуть", а детям приглашенных экспертов "быть изнасилованными", как она сама.Действительно, разъяренные пользователи после выхода на экраны ток-шоу Андрея Малахова превратили фотографии Шурыгиной в интернет-мемы, в которых цитируют слова Дианы о масштабе выпитого алкоголя на вечеринке – "чуть-чуть" и "на донышке". Вот лишь некоторые высказывания о Диане в популярных соцсетях: "Переспала с пацаном пьяная и посадила на 8 лет за изнасилование", "Как же жаль парня, потусил на свою голову((( очень надеюсь на его оправдание! А эта "мадам" малолетняя, на первый эфир пришла совсем не убитая горем, очень вызывающе накрашена, повадки вовсе не тихони", – так комментируют историю с Дианой пользователи Сети. Тем временем история, произошедшая с Дианой Шурыгиной, неожиданно стала источником обогащения для наиболее предприимчивых россиян. Некоторые интернет-пользователи решили заработать на скандальной известности пострадавшей девушки: в различных социальных сетях появились сотни ее фейковых аккаунтов. Кроме того, настоящие профили Дианы в соцсетях из-за возросшей популярности их обладательницы оказались под угрозой взлома. Так, аккаунт Шурыгиной в Instagram был украден, и сейчас его новые владельцы пытаются заработать на образе Дианы. Примечательно, что один рекламный пост на ее странице в соцсети обойдется рекламодателю в 25 тысяч рублей.

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