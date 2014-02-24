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За что украинцы не любят русских
12 марта 2017, воскресенье, 10:13 – ИА СОЧИ-24
Рассадник ненависти к русским сейчас, безусловно, находится
на Западной Украине. Марши националистов во Львове, Закарпатье и на Волыни
поражают своей открытой ненавистью к России. Некоторые лозунги, выкрикиваемые
еще безусыми радикалами в вышиванках, даже невозможно привести в печати из-за
их грубых оценок и нецензурных выражений. "Кто не скачет – тот
москаль!" – скандировали даже в Киеве во время событий на Евромайдане
трехлетней давности. До чего доскакались – всем известно: и в Европу не берут и
с Россией рассорились вдрызг. Создается впечатление, что и не было у русских и украинцев
общей истории и фраза "Киев – мать городов русских" забылась напрочь
нынешними украинскими властителями. А ведь именно новая власть в Киеве,
пришедшая на волне Майдана, культивирует, пропагандирует и всячески поощряет
националистов. И даже не заигрывает с ними, как это обычно бывает во многих
странах, а в открытую поддерживает на государственном уровне. Иначе как
объяснить тот факт, что недавно начавшаяся блокада железной дороги в Донбассе,
организованная радикалами, была поддержана некоторыми депутатами Верховной
Рады. Исполнительная власть в ответ на действия националистов только погрозила
им пальцем, но разогнать пикеты на железной дороге, связывающей две части одной
страны побоялась.
По такому же сценарию украинские власти закрыли путь в
страну для десятков тысяч россиян, у которых на Украине живут родственники и
друзья. Новое украинское правительство, придя к власти в 2014 году первым делом
ввело новые правила въезда для граждан России. Теперь мужчинам от 16 до 60 лет
закрыт въезд в Незалежную по причине того, что все они стали подозреваемыми в
участии в военных действиях на юго-востоке и терроризме.
Позже "черный список" разросся до гигантских
размеров: теперь на Украину не пускают российских артистов, писателей, журналистов,
спортсменов, певцов и целые творческие коллективы. Дошло до маразма: родившейся
в Киеве Наташе Королевой запретили приехать на похороны бабушки, а Кристина
Орбакайте была вынуждена отменить свой гастрольный тур по Украине из-за угроз
националистов, пообещавших сорвать концерты. При этом украинские коллективы
спокойно приезжают в Россию, выступают в клубах и в концертных залах, и никто
не строит им козни.
Примечательно, что украинские власти не пускают в страну и
многих своих же соотечественников из Крыма. Иначе как предателями в Киеве их
сейчас не называют: дескать, присоединились к России – и живите с ней! Те же,
кто ездит из республики на Украину навестить родственников, вынуждены терпеть
издевательства и обыски пограничников с той стороны.
Известно, что ненависть загоняет в жесткие рамки тех, кто
следует ее слепым ориентирам. К примеру, как иначе объяснить "ленинопад"
на Украине, граждане которой подзабыли, что главный коммунист Ленин фактическим
был отцом-основателем Украины и первым в триаде Ленин-Сталин-Хрущев, который
собирал земли Украины в единое целое. Избавляются украинцы не только от памятников
Ленину, под горячую руку рьяных исполнителей закона "О
декоммунизации" попадают памятники писателям и ученым, названия городов и
улиц. Вымарывается все, что так или иначе связано с советским прошлым,
переписываются даже школьные учебники. Депутаты Рады в порыве русофобии планировали
запретить само название страны – "Россия", заменив его на
"Московию". Все это не добавляет радости в отношения простых украинцев
и россиян.
В России с тревогой следят не только за событиями в Киеве,
но и беспокоятся о том, как живут под обстрелами украинской артиллерии в
самопровозглашенных республиках на юго-востоке страны. Со времени начала боевых
действий там погибли несколько тысяч человек, в том числе, и мирные жители. Сотни
тысяч украинцев, не пожелавшие больше жить при режиме, стреляющим в своих
граждан, нашли спасение в России.Великий русский полководец Александр Суворов говорил: "Ненависть
затмевает рассудок". К счастью, на Украине есть люди, которые не вознесли
на свои знамена ненависть к русским и россиянам. В России же подавляющее большинство
граждан не позволили себе опуститься до ответной ненависти к украинцам как к
нации. Два славянских народа веками жили вместе и у них, несмотря на старания
безумных киевских политиков, сохранились узы, связывающие прошлое и настоящее.
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