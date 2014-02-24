За что украинцы не любят русских

12 марта 2017, воскресенье, 10:13 – ИА СОЧИ-24



За что украинцы не любят русских

События последних трех лет на Украине обнажили многовековую проблему отношений русских и украинцев. Два славянских народа с одной историей на двоих, вместе пережившие становление и развитие, сейчас все больше отдаляются друг от друга.Рассадник ненависти к русским сейчас, безусловно, находитсяна Западной Украине. Марши националистов во Львове, Закарпатье и на Волынипоражают своей открытой ненавистью к России. Некоторые лозунги, выкрикиваемыееще безусыми радикалами в вышиванках, даже невозможно привести в печати из-заих грубых оценок и нецензурных выражений. "Кто не скачет – тотмоскаль!" – скандировали даже в Киеве во время событий на Евромайданетрехлетней давности. До чего доскакались – всем известно: и в Европу не берут ис Россией рассорились вдрызг. Создается впечатление, что и не было у русских и украинцевобщей истории и фраза "Киев – мать городов русских" забылась напрочьнынешними украинскими властителями. А ведь именно новая власть в Киеве,пришедшая на волне Майдана, культивирует, пропагандирует и всячески поощряетнационалистов. И даже не заигрывает с ними, как это обычно бывает во многихстранах, а в открытую поддерживает на государственном уровне. Иначе какобъяснить тот факт, что недавно начавшаяся блокада железной дороги в Донбассе,организованная радикалами, была поддержана некоторыми депутатами ВерховнойРады. Исполнительная власть в ответ на действия националистов только погрозилаим пальцем, но разогнать пикеты на железной дороге, связывающей две части однойстраны побоялась.По такому же сценарию украинские власти закрыли путь встрану для десятков тысяч россиян, у которых на Украине живут родственники идрузья. Новое украинское правительство, придя к власти в 2014 году первым деломввело новые правила въезда для граждан России. Теперь мужчинам от 16 до 60 летзакрыт въезд в Незалежную по причине того, что все они стали подозреваемыми вучастии в военных действиях на юго-востоке и терроризме.Позже "черный список" разросся до гигантскихразмеров: теперь на Украину не пускают российских артистов, писателей, журналистов,спортсменов, певцов и целые творческие коллективы. Дошло до маразма: родившейсяв Киеве Наташе Королевой запретили приехать на похороны бабушки, а КристинаОрбакайте была вынуждена отменить свой гастрольный тур по Украине из-за угрознационалистов, пообещавших сорвать концерты. При этом украинские коллективыспокойно приезжают в Россию, выступают в клубах и в концертных залах, и никтоне строит им козни.Примечательно, что украинские власти не пускают в страну имногих своих же соотечественников из Крыма. Иначе как предателями в Киеве ихсейчас не называют: дескать, присоединились к России – и живите с ней! Те же,кто ездит из республики на Украину навестить родственников, вынуждены терпетьиздевательства и обыски пограничников с той стороны.Известно, что ненависть загоняет в жесткие рамки тех, ктоследует ее слепым ориентирам. К примеру, как иначе объяснить "ленинопад"на Украине, граждане которой подзабыли, что главный коммунист Ленин фактическимбыл отцом-основателем Украины и первым в триаде Ленин-Сталин-Хрущев, которыйсобирал земли Украины в единое целое. Избавляются украинцы не только от памятниковЛенину, под горячую руку рьяных исполнителей закона "Одекоммунизации" попадают памятники писателям и ученым, названия городов иулиц. Вымарывается все, что так или иначе связано с советским прошлым,переписываются даже школьные учебники. Депутаты Рады в порыве русофобии планировализапретить само название страны – "Россия", заменив его на"Московию". Все это не добавляет радости в отношения простых украинцеви россиян.В России с тревогой следят не только за событиями в Киеве,но и беспокоятся о том, как живут под обстрелами украинской артиллерии всамопровозглашенных республиках на юго-востоке страны. Со времени начала боевыхдействий там погибли несколько тысяч человек, в том числе, и мирные жители. Сотнитысяч украинцев, не пожелавшие больше жить при режиме, стреляющим в своихграждан, нашли спасение в России.Великий русский полководец Александр Суворов говорил: "Ненавистьзатмевает рассудок". К счастью, на Украине есть люди, которые не вознеслина свои знамена ненависть к русским и россиянам. В России же подавляющее большинствограждан не позволили себе опуститься до ответной ненависти к украинцам как кнации. Два славянских народа веками жили вместе и у них, несмотря на стараниябезумных киевских политиков, сохранились узы, связывающие прошлое и настоящее.

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