За что в Москве зарезали 12-летнюю девочку

Следственный комитет продолжает дело в отношении 21-летнего мужчины, который обвиняется в жестокой расправе над дочерью своей сожительницы. Тело ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы. Во время допроса подозреваемый сознался в содеянном, а дальнейшие следственные мероприятия позволили установить его мотивы. "Во время проведения следственных действий установлено, что мотивом преступления в отношении малолетней явилось чувство ревности и мести к родственнице потерпевшей", – говорится в сообщении на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Правоохранители отметили, что задержанный сожительствовал с матерью девочки.Расследование в отношении 21-летнего мужчины продолжается. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего". Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Напомним, ранее молодой человек сознался в совершении преступления. "В ходе допроса он признал свою вину", – заявила помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.Следователи допросили мать убитой. Изначально та заявила о самоубийстве дочери, но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал ее знакомый.
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Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»