За что в Москве зарезали 12-летнюю девочку

26 декабря 2016, понедельник, 11:59 – ИА СОЧИ-24



За что в Москве зарезали 12-летнюю девочку

Следственный комитет продолжает дело в отношении 21-летнего мужчины, который обвиняется в жестокой расправе над дочерью своей сожительницы. Тело ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы. Во время допроса подозреваемый сознался в содеянном, а дальнейшие следственные мероприятия позволили установить его мотивы."Во время проведения следственных действий установлено, что мотивом преступления в отношении малолетней явилось чувство ревности и мести к родственнице потерпевшей", – говорится в сообщении на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Правоохранители отметили, что задержанный сожительствовал с матерью девочки.Расследование в отношении 21-летнего мужчины продолжается. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего". Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Напомним, ранее молодой человек сознался в совершении преступления. "В ходе допроса он признал свою вину", – заявила помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.Следователи допросили мать убитой. Изначально та заявила о самоубийстве дочери, но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал ее знакомый.

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