За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

24 января 2017, вторник, 20:00 – ИА СОЧИ-24



За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства.Лернер рассказала, что в последнее время заней охотились, о чем она предупреждала полицию. Родной брат Михаила ЛернераДмитрий не исключает, что Светлане могли мстить люди, которых обманул еесупруг.Поводов для покушения на Светлану Лернер может быть много. Ее супруг Михаилуже давно имеет скандальную репутацию в столичных деловых кругах. Его долги ещев 2008 году уже оценивались в миллиард рублей, передает Life.ru.МихаилЛернер сам стал жертвой покушения весной 2012 года. Киллер подкараулил бизнесменау его дома в столичном районе Вешняки и выстрелил в него из пистолета. Пуляпопала Лернеру в голень левой ноги.Лернера были многочисленные конфликты с партнерами и другими бизнесменами. Так,против него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" за нарушениеусловий договора на поставку автомобилей одной из его фирм на 30 миллионоврублей.Кроме того,в 2012 году Михаил Лернер получил в Тушинском райсуде Москвы пять лет условногосрока за крупное мошенничество. Чтобы не выполнять обязательства передкредитором, Лернер зарегистрировал на жену Светлану фирму "Трендавто" и перевел здание на нее.МихаилЛернер также являлся одним из партнеров главы госкорпорации "Роснано"Анатолия Чубайса по скандальному проекту инновационного дорожного покрытия"Унирем". В 2009 году по распоряжению Чубайса "Роснано"заключило инвестиционный договор с фирмой-однодневкой ООО "ГК "Новыйкаучук" на разработку наноасфальта на 1,3 миллиарда руб­лей. Большаячасть этих денег пропала, а "Новый каучук", которым владел тестьМихаила Лернера Александр Вершинин, обанкротился.В 2012году против Михаила Лернера и Александра Вершинина возбудили дело по статье "Мошенничество".В 2014 году Лернер получил шесть лет лишения свободы, а Вершинин – три года.Отметим, вобстоятельствах обстрела на МКАД из пистолета 42-летней СветланыЛернер разбираются сыщики из столичного УВД по Восточному округу. Врозыск объявлен автомобиль темного цвета.Женщина находится в реанимационном отделении. По предварительнымданным, у Лернер огнестрельное ранение подбородка и нижней губы, а также ушибленные раны затылочной области. Видео из медучреждения опубликован РЕН ТВ.Напомним, нападение на бизнес-леди произошло на МКАД в Восточном Измайлове.Пострадавшая была за рулем своего автомобиля Ford. Когда она заехала на заправку, к нейподбежал неизвестный мужчина и три раза выстрелил в нее из пистолета. Женщинаполучила ранение лица.

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