ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

24 января 2017, вторник, 20:00 – ИА СОЧИ-24

За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства.
Лернер рассказала, что в последнее время за
ней охотились, о чем она предупреждала полицию. Родной брат Михаила Лернера
Дмитрий не исключает, что Светлане могли мстить люди, которых обманул ее
супруг.
Поводов для покушения на Светлану Лернер может быть много. Ее супруг Михаил
уже давно имеет скандальную репутацию в столичных деловых кругах. Его долги еще
в 2008 году уже оценивались в миллиард рублей, передает Life.ru.
Михаил
Лернер сам стал жертвой покушения весной 2012 года. Киллер подкараулил бизнесмена
у его дома в столичном районе Вешняки и выстрелил в него из пистолета. Пуля
попала Лернеру в голень левой ноги.
У
Лернера были многочисленные конфликты с партнерами и другими бизнесменами. Так,
против него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" за нарушение
условий договора на поставку автомобилей одной из его фирм на 30 миллионов
рублей.
Кроме того,
в 2012 году Михаил Лернер получил в Тушинском райсуде Москвы пять лет условного
срока за крупное мошенничество. Чтобы не выполнять обязательства перед
кредитором, Лернер зарегистрировал на жену Светлану фирму "Тренд
авто" и перевел здание на нее.
Михаил
Лернер также являлся одним из партнеров главы госкорпорации "Роснано"
Анатолия Чубайса по скандальному проекту инновационного дорожного покрытия
"Унирем". В 2009 году по распоряжению Чубайса "Роснано"
заключило инвестиционный договор с фирмой-однодневкой ООО "ГК "Новый
каучук" на разработку наноасфальта на 1,3 миллиарда руб­лей. Большая
часть этих денег пропала, а "Новый каучук", которым владел тесть
Михаила Лернера Александр Вершинин, обанкротился.
В 2012
году против Михаила Лернера и Александра Вершинина возбудили дело по статье "Мошенничество".
В 2014 году Лернер получил шесть лет лишения свободы, а Вершинин – три года.
Отметим, в
обстоятельствах обстрела на МКАД из пистолета 42-летней Светланы
Лернер разбираются сыщики из столичного УВД по Восточному округу. В
розыск объявлен автомобиль темного цвета.
Женщина находится в реанимационном отделении. По предварительным
данным, у Лернер огнестрельное ранение подбородка и нижней губы, а также ушибленные раны затылочной области. Видео из медучреждения опубликован РЕН ТВ.
Напомним, нападение на бизнес-леди произошло на МКАД в Восточном Измайлове.
Пострадавшая была за рулем своего автомобиля Ford. Когда она заехала на заправку, к ней
подбежал неизвестный мужчина и три раза выстрелил в нее из пистолета. Женщина
получила ранение лица.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:31
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей

Жителей столицы напугал пожар в торговом центре "РИО" на юго-западе Москвы. Они публикуют в социальных сетях кадры с места аварии...»

сегодня, 21:30
Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио"

Сотрудники экстренных служб столицы приступили к тушению пожара в торговом центре "Рио"..»

сегодня, 21:16
Британцев признали политическими ортодоксами

Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»

сегодня, 20:29
В Москве горит торговый центр "Рио"

В торговом центре "Рио" в Москве произошел пожар..»

сегодня, 20:15
Неожиданная версия крушения Ту-154

Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»

сегодня, 20:00
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

сегодня, 19:30
В мурманской поликлинике умерла пенсионерка

В поликлинике №1 в Мурманске умерла пенсионерка..»

сегодня, 19:29
В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр

В Санкт-Петербурге были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "Сити Молл" на Коляжском проспекте..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:31
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей

Жителей столицы напугал пожар в торговом центре "РИО" на юго-западе Москвы. Они публикуют в социальных сетях кадры с места аварии...»

сегодня, 21:30
Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио"

Сотрудники экстренных служб столицы приступили к тушению пожара в торговом центре "Рио"..»

сегодня, 21:16
Британцев признали политическими ортодоксами

Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»

сегодня, 20:29
В Москве горит торговый центр "Рио"

В торговом центре "Рио" в Москве произошел пожар..»

сегодня, 20:15
Неожиданная версия крушения Ту-154

Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»

сегодня, 20:00
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

сегодня, 19:30
В мурманской поликлинике умерла пенсионерка

В поликлинике №1 в Мурманске умерла пенсионерка..»

сегодня, 19:29
В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр

В Санкт-Петербурге были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "Сити Молл" на Коляжском проспекте..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.