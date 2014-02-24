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За нападения на врачей готовят суровую кару

25 января 2017, среда, 11:30 – ИА СОЧИ-24

За нападения на врачей готовят суровую кару
За нападения на врачей готовят суровую кару
Московская городская дума планирует внести в Госдуму законопроект, вводящий уголовную ответственность за нападения на врачей при исполнении ими своих обязанностей. Согласно проекту, степень наказания будет зависеть от тяжести преступления и может доходить вплоть до пожизненного заключения.
В информационном пространстве регулярно появляются сообщения о том, что в том или ином регионе России было совершено нападение на медицинского работника. В зоне риска оказались как работники скорой помощи, так и врачи, ведущие прием пациентов в больницах и поликлиниках. Бороться с этим решили введением уголовной ответственности за нападение на врачей при исполнении их профессиональных обязанностей.В случае применения насилия, не опасного для здоровья, нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет. При возникновении опасности для медиков наказание может быть увеличено до десяти лет лишения свободы. Угроза для жизни медработника будет караться лишением свободы на срок от 12 лет и в зависимости от отягчающих обстоятельств до пожизненного срока лишения свободы.Эксперты отмечают, что тема защиты медицинских работников актуальна как никогда. "То, что у нас сегодня есть, — 1200 случаев нападения на скорую помощь по России за прошлый год, со слов министра здравоохранения Вероники Скворцовой, и 200 случаев по Москве", – цитирует газета "Известия" председателя парламентской комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмилу Стебенкову. По экспертной оценке, реальное число подобных случае составляет до нескольких тысяч в год, добавила она.Мосгордума планирует внести свой законопроект в Госдуму в феврале. Столичные парламентарии отмечают, что проблема агрессии по отношению к медицинским работникам касается не только Москвы, но и других регионов России."Конечно, меры воздействия к негодяям, которые подняли руку либо воспрепятствовали деятельности врача, должны быть усилены. И в этой связи мы будем поддерживать всякого рода инициативы, если они будут подкреплены соответствующими аргументами в пользу врачей", – рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.Впрочем, уверены эксперты, вопрос ответственности необходимо тщательно проработать, чтобы наказание было соизмеримо с проступком. Юристы также отмечают, что во многом эффективность подобных мер будет зависеть от правоприменительной практики.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

сегодня, 14:13
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

сегодня, 14:01
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»

сегодня, 13:30
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Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

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