За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп

5 января 2017, четверг, 22:00 – ИА СОЧИ-24



За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп

Родственники пропавшей в Санкт-Петербурге девочки показали переписку с вымогателями. При этом мама ребенка утверждает, что дочь была как под гипнозом.В концедекабря 16-летняя девочка неожиданно исчезла из Областной детской клиническойбольницы Санкт-Петербурга. Камеры наружного видеонаблюдения не зафиксировали, как подросток выходит из лечебного учреждения.Спустя некоторое время сродственниками ребенка через соцсети связались вымогатели. Предполагаемые похитители потребовали за несовершеннолетнюю 50 тысяч рублей. При этом в качествеаванса выставили счет на 15 тысяч рублей. Такую сумму определили задолг, который якобы не отдала похищенная. Переписку с родными вели люди снескольких аккаунтов.Как сообщает Life.ru, злоумышленники настаивают, чтобы родных прекратитьпоиски девочки, чтобы "не создавать проблем".В просьбе поговорить по телефону с ребенком они категорическиотказывают.На данный момент известно, чтонезадолго до исчезновения девочка начала удалять личную информацию со своейстраницы в социальных сетях. Об этом рассказала мать подростка, проживающая в поселке Шугозеро Тихвинского района. "У моей дочери не было никаких замечаний, в школьноевремя она в девять часов вечера всегда была дома, летом даже спрашивала,можно ли подольше задержаться. Я никогда не слышала, чтобы она общаласьс питерскими", — отметила женщина. По ее словам, перед пропажей к ребенку, ожидающему операцию вОбластной детской клинической больнице, приезжала бабушка. Викторияпоказывала на планшете фотографию своей новой знакомой, которая якобыдолжна скоро ее навестить. "Нони имени, ни фамилии подруги мы не знаем. По палате тоже никто не знаетничего. При этом резко дочь начала уничтожать страницу, удалятьинформацию из соцсетей, как под гипнозом", — рассказала Тимофеева.В социальных сетях тем временем активисты подключились крозыску девочки. Объявления о ее пропаже разместили в профильныхгруппах. Согласно приметам, рост девушки 160 сантиметров, нормальноетелосложение, волосы до плеч, вьющиеся, темно-русые.

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