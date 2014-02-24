Забота России о населении Донбасса испугала США

Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям. Несмотря на внимание мировой общественности к сложившейся на востоке Украины ситуации, Киев продолжает откровенно саботировать выполнение Минских соглашений. Такой подход несет в себе прямую угрозу для жителей Донбасса, в связи с чем российские власти приняли решение облегчить им перемещения через границу, признав выданные в ДНР и ЛНР документы.Подобный шаг, который может спасти множество мирных жителей Донбасса, уже вызвал острую реакцию Украины и других игроков на политической арене. В частности, выразило свое осуждение и некоторый испуг посольство США в Киеве. "Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений", – написали на своей странице в Twitter американские дипломаты. Указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей президент России Владимир Путин подписал 18 февраля. Действовать документ будет до политического урегулирования ситуации в этих районах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что речь идет о Минских соглашениях. Объяснил он и причины, по которым российские власти пошли на этот шаг."Руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями".При этом западные политики продолжают настаивать, что принимать участие в выполнении достигнутых в Минске договоренностей должна Москва. Более того, вице-президент США Майкл Пенс на конференции в Мюнхене заявил, что только Россия и несет ответственность за выполнение этих соглашений. Москва же неоднократно подчеркивала, что не является субъектом этого документа, а наряду с БЕрлином и Парижем выступает в качестве международного гаранта.
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Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям...»
Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку...»
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»