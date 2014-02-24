|28 февраля, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
28 февраля 2017, вторник, 14:01 – ИА СОЧИ-24
"Нынешний праздник достался нам в наследство от
наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником.
Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом", – заявил Иван
Сухарев.Депутат напомнил, что до революции 29 августа отмечали День
памяти русского воинства. Этот праздник был установлен в 1769 году во время
войны России с Турцией и Польшей, пишет газета "Известия". "Было бы
хорошо праздновать День защитника Отечества в конце лета, потому что 29 августа
раньше как раз во всех храмах совершали поминальные службы", – сказал
представитель ЛДПР.Парламентарий считает, что, отмечая праздник 23 февраля,
россияне забывают историю своей страны. "Мы не можем вычеркнуть из
истории нашего государства Суворова, Кутузова. Нашей армии не может быть всего
99 лет. Мы за то, чтобы молодежь знала историю и гордилась своими предками", – цитирует
Life.ru Сухарева. Депутат предложил на рассмотрение еще одну дату празднования
Дня защитника Отечества – 6 мая. В этот день отмечался праздник кавалеров
ордена святого Георгия. День защитника Отечества празднуют 23 февраля в России,
Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Он был установлен 27 января 1922
года в честь четвертой годовщины Красной армии. Первоначально именовался как День Красной армии и флота.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.