Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август

28 февраля 2017, вторник, 14:01 – ИА СОЧИ-24



Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август

День защитника Отечества предложили перенести на август. Соответствующие поправки подготовил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. По мнению парламентария, это даст россиянам дополнительный день отдыха в теплое время года."Нынешний праздник достался нам в наследство отнаркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником.Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом", – заявил ИванСухарев.Депутат напомнил, что до революции 29 августа отмечали Деньпамяти русского воинства. Этот праздник был установлен в 1769 году во времявойны России с Турцией и Польшей, пишет газета "Известия". "Было быхорошо праздновать День защитника Отечества в конце лета, потому что 29 августараньше как раз во всех храмах совершали поминальные службы", – сказалпредставитель ЛДПР.Парламентарий считает, что, отмечая праздник 23 февраля,россияне забывают историю своей страны. "Мы не можем вычеркнуть изистории нашего государства Суворова, Кутузова. Нашей армии не может быть всего99 лет. Мы за то, чтобы молодежь знала историю и гордилась своими предками", – цитируетLife.ru Сухарева. Депутат предложил на рассмотрение еще одну дату празднованияДня защитника Отечества – 6 мая. В этот день отмечался праздник кавалеровордена святого Георгия. День защитника Отечества празднуют 23 февраля в России,Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Он был установлен 27 января 1922года в честь четвертой годовщины Красной армии. Первоначально именовался как День Красной армии и флота.

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