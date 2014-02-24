Зачем Лукашенко хочет переписать историю

3 марта 2017, пятница, 21:43 – ИА СОЧИ-24



Зачем Лукашенко хочет переписать историю

Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru.Президент Белоруссии строит планы по формированию гордой и независимой нации, он выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающегоисключительность белорусской истории. "Здесь если и есть какой-тонационализм, то это национализм здравый. Будет хороший учебник в школах и ввузах – сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию", – заявилглава государства.В Белоруссии на соискание государственной премии выдвинут циклнаучных работ "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская землив IX – XVIII веках". В них по-новому раскрывается процесс формированиятерриторий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров. Изработ следует, что белорусская государственность начала формироваться всередине IX века. Становление Полоцка в качестве центра государственногообразования проходило на местной племенной основе, в то время как в Новгороде иКиеве для этого приглашали варягов, утверждают белорусские ученые.Зачем Лукашенко противопоставляет Белоруссию "русскому миру"и идет по пути украинских националистов? Киевские власти и примкнувшие к ним бандеровцы,активно в течение последних лет промывая мозги своим согражданам концепцией"Украина – не Россия", поставили страну на грань распада. Если подобнаятеория о "тысячелетней белорусской государственности" будетвнедряться в молодые умы белорусов, не трудно представить, чем закончатся такойнаучный эксперимент.На Украине эти процессы происходили стихийно и не управлялиськакой-то конкретной рукой внутри страны. Аналогичное "коллективноебессознательное" реализуется и в Белоруссии, но, поскольку подобного родаидеологические процессы в стране контролируются государством, то создаетсяиллюзия того, что украинский сценарий там невозможен, полагает генеральныйдиректор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин. "Майдан на Украине стал кульминацией процессов, которыешли в мозгах людей в течение длительного времени. В Белоруссии, несмотря на то,что большинство граждан живет идеалами добрососедства, со временем и там происходитесли не деградация, то постепенное оглупление – отход от исторической правды,от науки, от способности мыслить", – сказал эксперт.Лепехин убежден, что в идеологическом плане Белоруссиясейчас "гниет", но пока не такими темпами, как Украина. Политологпредположил, что рано или поздно этот процесс приведет к определенномуобщественному всплеску, но по форме он не будет похож на украинский майдан."Если власть начинает продвигать национальную идею вотрыве от исторической правды, то она не в состоянии управлять националистами.Она может с ними только заигрывать."Президент Белоруссии заигрывает с националистами и впоследнее время ищет для себя новые точки опоры для того, чтобы проводить, какему представляется, более независимую внешнюю политику, а во внутреннейстарается не ориентироваться на пророссийские силы, уверен ведущий научныйсотрудник РАНХиГС Сергей Беспалов."Отношения с российским руководством у Лукашенкостановятся все более проблемными и напряженными, но я не думаю, что Белоруссияпойдет по пути Украины", – сказал эксперт и напомнил, что такие уродливыеформы национализма, как, к примеру, доминирующие Западной Украине, отсутствуютв Белоруссии. Белорусский политолог и философ Алексей Дзермант мыслит по-другому.Он убежден в том, что национальный консенсус в его стране годами был сформированвокруг "соцпакета" и страха перед национально-религиозными конфликтами периодараспада СССР. "При попытке заменить это на "национальную гордость" и"веру" мы покатимся к украинскому сценарию – конфликту идентичностей на фонекризиса", – написал Дзермант на своей странице в Facebook.О том, что опасная игра на националистическом поле можетпривести Александра Лукашенко к украинскому сценарию, президента Белоруссиипредупредили и на более высоком уровне. "Лукашенко одобрил учебник об истокахБеларуси как государства. Ни одна нация не может без истории. Важно, чтобы этоне повело Минск по пути Киева", – написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

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