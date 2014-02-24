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Зачем Лукашенко хочет переписать историю
3 марта 2017, пятница, 21:43 – ИА СОЧИ-24
Президент Белоруссии строит планы по формированию гордой и независимой нации, он выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего
исключительность белорусской истории. "Здесь если и есть какой-то
национализм, то это национализм здравый. Будет хороший учебник в школах и в
вузах – сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию", – заявил
глава государства.
В Белоруссии на соискание государственной премии выдвинут цикл
научных работ "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли
в IX – XVIII веках". В них по-новому раскрывается процесс формирования
территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров. Из
работ следует, что белорусская государственность начала формироваться в
середине IX века. Становление Полоцка в качестве центра государственного
образования проходило на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и
Киеве для этого приглашали варягов, утверждают белорусские ученые.
Зачем Лукашенко противопоставляет Белоруссию "русскому миру"
и идет по пути украинских националистов? Киевские власти и примкнувшие к ним бандеровцы,
активно в течение последних лет промывая мозги своим согражданам концепцией
"Украина – не Россия", поставили страну на грань распада. Если подобная
теория о "тысячелетней белорусской государственности" будет
внедряться в молодые умы белорусов, не трудно представить, чем закончатся такой
научный эксперимент.
На Украине эти процессы происходили стихийно и не управлялись
какой-то конкретной рукой внутри страны. Аналогичное "коллективное
бессознательное" реализуется и в Белоруссии, но, поскольку подобного рода
идеологические процессы в стране контролируются государством, то создается
иллюзия того, что украинский сценарий там невозможен, полагает генеральный
директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин. "Майдан на Украине стал кульминацией процессов, которые
шли в мозгах людей в течение длительного времени. В Белоруссии, несмотря на то,
что большинство граждан живет идеалами добрососедства, со временем и там происходит
если не деградация, то постепенное оглупление – отход от исторической правды,
от науки, от способности мыслить", – сказал эксперт.
Лепехин убежден, что в идеологическом плане Белоруссия
сейчас "гниет", но пока не такими темпами, как Украина. Политолог
предположил, что рано или поздно этот процесс приведет к определенному
общественному всплеску, но по форме он не будет похож на украинский майдан.
"Если власть начинает продвигать национальную идею в
отрыве от исторической правды, то она не в состоянии управлять националистами.
Она может с ними только заигрывать."
Президент Белоруссии заигрывает с националистами и в
последнее время ищет для себя новые точки опоры для того, чтобы проводить, как
ему представляется, более независимую внешнюю политику, а во внутренней
старается не ориентироваться на пророссийские силы, уверен ведущий научный
сотрудник РАНХиГС Сергей Беспалов.
"Отношения с российским руководством у Лукашенко
становятся все более проблемными и напряженными, но я не думаю, что Белоруссия
пойдет по пути Украины", – сказал эксперт и напомнил, что такие уродливые
формы национализма, как, к примеру, доминирующие Западной Украине, отсутствуют
в Белоруссии. Белорусский политолог и философ Алексей Дзермант мыслит по-другому.
Он убежден в том, что национальный консенсус в его стране годами был сформирован
вокруг "соцпакета" и страха перед национально-религиозными конфликтами периода
распада СССР. "При попытке заменить это на "национальную гордость" и
"веру" мы покатимся к украинскому сценарию – конфликту идентичностей на фоне
кризиса", – написал Дзермант на своей странице в Facebook.
О том, что опасная игра на националистическом поле может
привести Александра Лукашенко к украинскому сценарию, президента Белоруссии
предупредили и на более высоком уровне. "Лукашенко одобрил учебник об истоках
Беларуси как государства. Ни одна нация не может без истории. Важно, чтобы это
не повело Минск по пути Киева", – написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
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