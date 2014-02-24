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Зачем Лукашенко хочет переписать историю

3 марта 2017, пятница, 21:43 – ИА СОЧИ-24

Зачем Лукашенко хочет переписать историю
Зачем Лукашенко хочет переписать историю
Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru.
Президент Белоруссии строит планы по формированию гордой и независимой нации, он выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего
исключительность белорусской истории. "Здесь если и есть какой-то
национализм, то это национализм здравый. Будет хороший учебник в школах и в
вузах – сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию", – заявил
глава государства.
В Белоруссии на соискание государственной премии выдвинут цикл
научных работ "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли
в IX – XVIII веках". В них по-новому раскрывается процесс формирования
территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров. Из
работ следует, что белорусская государственность начала формироваться в
середине IX века. Становление Полоцка в качестве центра государственного
образования проходило на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и
Киеве для этого приглашали варягов, утверждают белорусские ученые.
Зачем Лукашенко противопоставляет Белоруссию "русскому миру"
и идет по пути украинских националистов? Киевские власти и примкнувшие к ним бандеровцы,
активно в течение последних лет промывая мозги своим согражданам концепцией
"Украина – не Россия", поставили страну на грань распада. Если подобная
теория о "тысячелетней белорусской государственности" будет
внедряться в молодые умы белорусов, не трудно представить, чем закончатся такой
научный эксперимент.
На Украине эти процессы происходили стихийно и не управлялись
какой-то конкретной рукой внутри страны. Аналогичное "коллективное
бессознательное" реализуется и в Белоруссии, но, поскольку подобного рода
идеологические процессы в стране контролируются государством, то создается
иллюзия того, что украинский сценарий там невозможен, полагает генеральный
директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин. "Майдан на Украине стал кульминацией процессов, которые
шли в мозгах людей в течение длительного времени. В Белоруссии, несмотря на то,
что большинство граждан живет идеалами добрососедства, со временем и там происходит
если не деградация, то постепенное оглупление – отход от исторической правды,
от науки, от способности мыслить", – сказал эксперт.
Лепехин убежден, что в идеологическом плане Белоруссия
сейчас "гниет", но пока не такими темпами, как Украина. Политолог
предположил, что рано или поздно этот процесс приведет к определенному
общественному всплеску, но по форме он не будет похож на украинский майдан.
"Если власть начинает продвигать национальную идею в
отрыве от исторической правды, то она не в состоянии управлять националистами.
Она может с ними только заигрывать."
Президент Белоруссии заигрывает с националистами и в
последнее время ищет для себя новые точки опоры для того, чтобы проводить, как
ему представляется, более независимую внешнюю политику, а во внутренней
старается не ориентироваться на пророссийские силы, уверен ведущий научный
сотрудник РАНХиГС Сергей Беспалов.
"Отношения с российским руководством у Лукашенко
становятся все более проблемными и напряженными, но я не думаю, что Белоруссия
пойдет по пути Украины", – сказал эксперт и напомнил, что такие уродливые
формы национализма, как, к примеру, доминирующие Западной Украине, отсутствуют
в Белоруссии. Белорусский политолог и философ Алексей Дзермант мыслит по-другому.
Он убежден в том, что национальный консенсус в его стране годами был сформирован
вокруг "соцпакета" и страха перед национально-религиозными конфликтами периода
распада СССР. "При попытке заменить это на "национальную гордость" и
"веру" мы покатимся к украинскому сценарию – конфликту идентичностей на фоне
кризиса", – написал Дзермант на своей странице в Facebook.
О том, что опасная игра на националистическом поле может
привести Александра Лукашенко к украинскому сценарию, президента Белоруссии
предупредили и на более высоком уровне. "Лукашенко одобрил учебник об истоках
Беларуси как государства. Ни одна нация не может без истории. Важно, чтобы это
не повело Минск по пути Киева", – написал в Twitter  российский сенатор Алексей Пушков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:15
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вчера, 21:59
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вчера, 21:45
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Очевидцы сняли на видео как из розетки в переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" Московского метрополитена буквально фонтаном хлещет вода..»

вчера, 21:43
Зачем Лукашенко хочет переписать историю

Александр Лукашенко рискует пойти по пути Киева, поддерживая чисто националистическую версию об исключительности белорусской истории. Недавние заявления президента Белоруссии, поддержавшего новый школьный учебник истории, свидетельствуют о недальновидности Лукашенко, полагают эксперты, опрошенные Dni.Ru...»

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