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Зачем Лукашенко укрылся в Сочи
20 февраля 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24
Документ, требующий заплатить более 200 долларов в
государственную казну всем гражданам Белоруссии, кто не работает более
полугода, вызвал бурю критики в стране. В пятницу, 17 февраля, в центре Минска прошла
массовая акция протеста возмущенных жителей республики, которые не считают себя
тунеядцами и дармоедами. Между тем сегодня, 20 февраля, последний день, когда
белорусы, подпадающие под действие этого закона, должны заплатить налог.
Возмущение граждан связано с тем, что рабочих
мест в Белоруссии не хватает, а власти тем временем говорят по телевидению о том,
что для жизни в развитой стране необходимо делиться с государством. Пока
требуемый налог уплатили лишь 40 тысяч человек, но президент Лукашенко пообещал
найти в республике 400 тысяч, как он выразился, дармоедов, то есть в десять раз больше.
На фоне такой неспокойной обстановки, а кроме того, и
непростой ситуации в российско-белорусских отношениях, пресс-служба президента
распространила информацию о том, что Александр Лукашенко на неделю уезжает в
Сочи. Причем в сообщении не говорится, с какой целью глава государства
летит на российский курорт.
Конечно, можно предположить, что в Сочи Лукашенко встретится
с российским лидером Владимиром Путиным. Тем более, что там два президента неоднократно общались и вместе отдыхали, но на этот раз пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и его белорусского коллеги в
ближайшие дни в Сочи не запланирована. "Насколько нам известно, Александр Григорьевич
находится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, пока насколько мы
понимаем, графики глав государств – они переполнены, но у Путина, по крайней
мере, встречи такой не значится", – разъяснил Песков и добавил, что работа
по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Белоруссия
по-прежнему продолжается.
Также пресс-секретарь сообщил, что на этой неделе в
графике Владимира Путина не запланированы поездки в Сочи.
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