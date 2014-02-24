Зачем Лукашенко укрылся в Сочи

20 февраля 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24



Зачем Лукашенко укрылся в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно уехал из страны и ближайшую неделю проведет в Сочи. Глава государства покинул Минск в то время, как там проходят массовые акции против "закона о тунеядцах".Документ, требующий заплатить более 200 долларов вгосударственную казну всем гражданам Белоруссии, кто не работает болееполугода, вызвал бурю критики в стране. В пятницу, 17 февраля, в центре Минска прошламассовая акция протеста возмущенных жителей республики, которые не считают себятунеядцами и дармоедами. Между тем сегодня, 20 февраля, последний день, когдабелорусы, подпадающие под действие этого закона, должны заплатить налог.Возмущение граждан связано с тем, что рабочихмест в Белоруссии не хватает, а власти тем временем говорят по телевидению о том,что для жизни в развитой стране необходимо делиться с государством. Покатребуемый налог уплатили лишь 40 тысяч человек, но президент Лукашенко пообещалнайти в республике 400 тысяч, как он выразился, дармоедов, то есть в десять раз больше.На фоне такой неспокойной обстановки, а кроме того, инепростой ситуации в российско-белорусских отношениях, пресс-служба президентараспространила информацию о том, что Александр Лукашенко на неделю уезжает вСочи. Причем в сообщении не говорится, с какой целью глава государствалетит на российский курорт.Конечно, можно предположить, что в Сочи Лукашенко встретитсяс российским лидером Владимиром Путиным. Тем более, что там два президента неоднократно общались и вместе отдыхали, но на этот раз пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и его белорусского коллеги вближайшие дни в Сочи не запланирована. "Насколько нам известно, Александр Григорьевичнаходится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, пока насколько мыпонимаем, графики глав государств – они переполнены, но у Путина, по крайнеймере, встречи такой не значится", – разъяснил Песков и добавил, что работапо согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Белоруссияпо-прежнему продолжается.Также пресс-секретарь сообщил, что на этой неделе вграфике Владимира Путина не запланированы поездки в Сочи.

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