Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко

Сегодняшнее "примирительное" заявление президента России Владимира Путина относительно ситуации в российско-белорусских отношениях приведет к еще большему укреплению связей между двумя странами. Об этом заявил ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин. По словам эксперта, за весь период после распада СССР в отношениях между Москвой и Минском было немало ссор. "Лукашенко ведет себя как своенравная жена богатого мужа: с одной стороны, постоянно напоминает, что тоже имеет права. Но с другой стороны, Александр Григорьевич прекрасно осознает, что Россия без него проживет, а вот он без нее – не факт", – отметил Кузьмин в комментарии изданию "Ридус". Политолог считает, что обе стороны хорошо понимают соотношение сил и "весовых категорий", посему эмоциональные всплески и проблемы в отношениях Москвы и Минска во всех случаях разрешаются в рабочем порядке и ведут в дальнейшем лишь к еще большему укреплению двухсторонних связей. "Сперва Россия восстановила пограничный контроль с Белоруссией. И Лукашенко в феврале как миленький прилетел в Сочи "покататься на лыжах". Наверное, неплохо покатался, раз Путин сделал сегодняшнее заявление", – констатировал политолог. Президент России Владимир Путин во вторник, 28 февраля, во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атанбаевым назвал возникающие между Москвой и Минском споры "естественным" процессом, отметив, что обе стороны всегда готовы мириться. "Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций", – выразил свою надежду глава российского государства.При этом стоит отметить, что ранее политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что смена периодов охлаждения и потепления в двухсторонних отношениях стала уже привычным явлением для Москвы и Минска. "Отношения то улучшаются, то ухудшаются, это – заезженная колея, к которой власти обеих стран уже привыкли", – сказал эксперт в комментарии корреспонденту Dni.Ru. Напомним, кризис во взаимоотношениях между Россией и Белоруссией начался в конце 2016 года из-за спора о стоимости газа. Как заявил тогда министр энергетики России Александр Новак, Минск накопил долг за голубое топливо в размере 270-300 миллионов долларов. Белорусская сторона отметила, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовала снизить тариф. Позже Александр Лукашенко заявил, что соседям "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.Кроме того, 1 февраля Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Как отметили эксперты, Москва принимает меры для защиты своих рубежей в связи с отменой Минском виз для граждан 80 стран, среди которых – государства Евросоюза, а также США, Бразилия и ряд других.Позже информационное агентство Regnum со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Союзного государства.
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Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»
Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной...»