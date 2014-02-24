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Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко

28 февраля 2017, вторник, 19:58 – ИА СОЧИ-24

Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко
Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко
Сегодняшнее "примирительное" заявление президента России Владимира Путина относительно ситуации в российско-белорусских отношениях приведет к еще большему укреплению связей между двумя странами. Об этом заявил ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин.
По словам эксперта, за весь период после распада СССР в отношениях между Москвой и Минском было немало ссор. "Лукашенко ведет себя как своенравная жена богатого мужа: с одной стороны, постоянно напоминает, что тоже имеет права. Но с другой стороны, Александр Григорьевич прекрасно осознает, что Россия без него проживет, а вот он без нее – не факт", – отметил Кузьмин в комментарии изданию "Ридус". Политолог считает, что обе стороны хорошо понимают соотношение сил и "весовых категорий", посему эмоциональные всплески и проблемы в отношениях Москвы и Минска во всех случаях разрешаются в рабочем порядке и ведут в дальнейшем лишь к еще большему укреплению двухсторонних связей. "Сперва Россия восстановила пограничный контроль с Белоруссией. И Лукашенко в феврале как миленький прилетел в Сочи "покататься на лыжах". Наверное, неплохо покатался, раз Путин сделал сегодняшнее заявление", – констатировал политолог. Президент России Владимир Путин во вторник, 28 февраля, во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атанбаевым назвал возникающие между Москвой и Минском споры "естественным" процессом, отметив, что обе стороны всегда готовы мириться. "Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций", – выразил свою надежду глава российского государства.При этом стоит отметить, что ранее политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что смена периодов охлаждения и потепления в двухсторонних отношениях стала уже привычным явлением для Москвы и Минска. "Отношения то улучшаются, то ухудшаются, это – заезженная колея, к которой власти обеих стран уже привыкли", – сказал эксперт в комментарии корреспонденту Dni.Ru. Напомним, кризис во взаимоотношениях между Россией и Белоруссией начался в конце 2016 года из-за спора о стоимости газа. Как заявил тогда министр энергетики России Александр Новак, Минск накопил долг за голубое топливо в размере 270-300 миллионов долларов. Белорусская сторона отметила, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовала снизить тариф. Позже Александр Лукашенко заявил, что соседям "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.Кроме того, 1 февраля Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Как отметили эксперты, Москва принимает меры для защиты своих рубежей в связи с отменой Минском виз для граждан 80 стран, среди которых – государства Евросоюза, а также США, Бразилия и ряд других.Позже информационное агентство Regnum со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Союзного государства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
Не вся молочная продукция одинаково полезна

Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
ФАС поймала Минздрав на нарушениях

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Министерства здравоохранения страны..»

вчера, 21:28
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Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи...»

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