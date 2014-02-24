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Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"
21 февраля 2017, вторник, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Об этом заговорили специалисты
Минэкономразвития и Минфина, вырабатывая способы борьбы с теневой
экономикой. В частности, предлагается ограничить оплату наличкой крупных
покупок (квартиры, машины), запретить выдавать наличными зарплаты и так далее. Однако
на обсуждение правительства идея еще не выносилась.
Финансовый омбудсмен России Павел Медведев
назвал инициативу в целом хорошей, остановившись на ее "болевых точках". Одна
из таких проблем касается безопасности средств. В качестве примера, он рассказал весьма показательную историю.
"Я тогда был депутатом, и у меня было много жалоб
от граждан, которые попытались расплатиться через банк, а банк обанкротился.
И деньги не вернули, и квартиру не получили", – цитирует
его "Ридус". Кроме того, не все граждане России имеют равные технические
возможности. А страна не обладает соответствующей инфраструктурой для проведения
безналичных расчетов.
Еще одна проблема заключается в
инкассации. "Когда огромное количество денег концентрируется в одном месте и кто-то должен их охранять, везти, создается масса проблем.
Инкассация – дорогая вещь", – отметил омбудсмен. При этом для сохранности
безнала также требуется, например, защищать линии передачи информации.
Между тем безналичный расчет дает регулятору
и службам безопасности возможность контролировать средства граждан. Ведь деньги могут фигурировать в преступных сделках или
утаиваться от налоговой службы.
Отметим, предложения об ограничении
наличных расчетов регулярно высказывались в течение десяти лет. Но
дальше дискуссий дело не пошло. Россияне
хоть и привыкают к безналу, все же остаются верны реальным деньгам.
Источник:
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