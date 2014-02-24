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Зачем Запад тянет с расследованием крушения MH17
31 января 2017, вторник, 16:01 – ИА СОЧИ-24
По словам
замглавы Росавиации Олега Сторчевого, согласно международным правилам, чтобы расшифровать информацию и получить объективные данные, при расследовании
надо привлекать специалистов и технику. Он подчеркнул, что вызывает недоумение тот факт, что на представление
результатов у голландской стороны ушло более трех месяцев.
"Это чисто технический вопрос, которой при совместной
работе можно было сразу решить", – цитирует чиновника РИА Новости. Также
Сторчевой напомнил, что Москва
неоднократно заявляла о затягивании Нидерландами расследования.
"Затягивание
таких сроков – это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в
заблуждение общественность", – сказал замглавы Росавиации. Он напомнил, что российская сторона открыта к сотрудничеству в сфере работы как технической, так и следственной комиссии.
Отметим, 30 января, в голландской
прокуратуре заявили о том, что Нидерланды направят в
Россию новый запрос для получения данных с радаров. За день до этого австрийская
газета Standard сообщила, что голландские эксперты не смогли расшифровать данные
без дополнительных сведений.
Напомним, в сентябре 2016 года были
обнародованы промежуточные итоги расследования. Согласно им, Boeing 777 был сбит
зенитным комплексом "Бук", который доставили на территорию Украины из России, а
затем увезли обратно.
По данным
следователей, выстрел якобы произвели с территории, в тот момент контролируемой
ополчением. Россия раскритиковала расследование, назвав его политизированным. Итоги
работы следователей должны быть обнародованы до 2018 года.
Как писали Dni.ru, Boeing 777 авиакомпании Malaysia
Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел
катастрофу 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся
на борту, погибли.
Источник:
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