Зачем Запад тянет с расследованием крушения MH17

31 января 2017, вторник, 16:01 – ИА СОЧИ-24



Зачем Запад тянет с расследованием крушения MH17

В Росавиации считают, что Нидерланды умышленно затягивают расследование катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году. Россия передала данные радиолокационных систем голландской стороне еще три месяца назад.По словамзамглавы Росавиации Олега Сторчевого, согласно международным правилам, чтобы расшифровать информацию и получить объективные данные, при расследованиинадо привлекать специалистов и технику. Он подчеркнул, что вызывает недоумение тот факт, что на представлениерезультатов у голландской стороны ушло более трех месяцев."Это чисто технический вопрос, которой при совместнойработе можно было сразу решить", – цитирует чиновника РИА Новости. ТакжеСторчевой напомнил, что Москванеоднократно заявляла о затягивании Нидерландами расследования."Затягиваниетаких сроков – это желание голландской комиссии преднамеренно ввести взаблуждение общественность", – сказал замглавы Росавиации. Он напомнил, что российская сторона открыта к сотрудничеству в сфере работы как технической, так и следственной комиссии.Отметим, 30 января, в голландскойпрокуратуре заявили о том, что Нидерланды направят вРоссию новый запрос для получения данных с радаров. За день до этого австрийскаягазета Standard сообщила, что голландские эксперты не смогли расшифровать данныебез дополнительных сведений.Напомним, в сентябре 2016 года былиобнародованы промежуточные итоги расследования. Согласно им, Boeing 777 был сбитзенитным комплексом "Бук", который доставили на территорию Украины из России, азатем увезли обратно.По даннымследователей, выстрел якобы произвели с территории, в тот момент контролируемойополчением. Россия раскритиковала расследование, назвав его политизированным. Итогиработы следователей должны быть обнародованы до 2018 года.Как писали Dni.ru, Boeing 777 авиакомпании MalaysiaAirlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпелкатастрофу 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиесяна борту, погибли.

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