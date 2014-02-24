Задержан глава обрушившегося конного клуба

В Новосибирской области был задержан глава конного клуба "Аллюр", здание которого обрушилось 19 января. С подозреваемым работают следователи, передает НСН.Напомним, в результате обрушения крыши здания погибли два человека, в том числе один ребенок, еще семеро получили ранения. По предварительным данным, перекрытия не выдержали веса скопившегося снега.
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Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»