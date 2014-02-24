Задорнов увидел пользу в обеднении россиян

Кредитная дисциплина граждан нашей страны улучшилась со снижением их доходов. Банкиры констатируют: рост просроченной задолженности россиян сократился на порядок. Средний россиянин стал беднее на 15% по сравнению с октябрем 2014 года. Об этом сообщил президент ВТБ 24 Михаил Задорнов. "Это за два года очень большое снижение уровня жизни", – подчеркнул он.Глава кредитной организации добавил, что снижение доходов повлияло на финансовое поведение жителей России, передает ТАСС. "Сильно обедневшее население аккуратнее платит по кредитам", – отметил Задорнов.По информации главы ВТБ 24, за 11 месяцев 2016 года просроченная задолженность по всей банковской системе выросла всего на 24 миллиарда рублей. Он напомнил, что в 2014-2015 годах приросты просрочки составляли по 200 миллиардов рублей ежегодно.Задорнов также пояснил, что в сложившейся экономической ситуации мало кто имеет возможность создавать сбережения путем вкладов. "Хотя ставки по вкладам остаются и выше инфляции, это не те ставки, которые были в начале 2016 года", – заключил он.Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по данным Росстата, снизились по сравнению с 2015-м на 5,9%. Как писали Dni.Ru, такой спад продолжается уже три года подряд. За последние 26 месяцев, начиная с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного их прироста.
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Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»