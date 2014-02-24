Задушивший школьника москвич оказался американцем

Выяснились новые подробности жуткой семейной трагедии, разыгравшейся на Ломоносовском проспекте в Москве. Оказалось, что тело задушенного школьника пять часов пролежало в квартире, прежде чем его обнаружила мать. По предварительной информации, 17-летний юноша задушил десятилетнего брата, после чего завернул тело в простыню и спрятал в туалете. Спустя пять часов мать обнаружила мертвого сына. Однако подозреваемый в преступлении подросток начал избивать женщину, пытаясь заставить ее не обращаться в полицию. Мать смогла выбраться из квартиры и убежать к соседке, которая и позвонила стражам порядка, сообщает РЕН ТВ. Не дожидаясь приезда полиции, юноша сбежал из квартиры. Позже он был задержан. "Во время допроса молодой человек признал вину. В ходе проведения следственных действий установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей", – сообщает столичный Следственный комитет. Выяснилось также, что подозреваемый в убийстве подросток является гражданином США. Юноша родился в Лос-Анджелесе. Напомним, ранее сообщалось, что в Москве был жестоко убит десятилетний мальчик. Первоначально предполагалось, что старший брат расправился с ребенком в ходе семейной ссоры. Якобы мальчик заступился за мать во время ее конфликта со старшим сыном. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»
У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»