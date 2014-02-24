Задушивший школьника москвич оказался американцем

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Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме сегодня, 13:59 Санкт-Петербургский городской суд признал Александра Кириллова виновным в убийстве жены и двух сыновей двух и трех лет..»

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